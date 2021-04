Vrouw opzettelijk overreden door taxi in Amsterdam

Een vrouw is zaterdagavond in Amsterdam-Noord meerdere keren opzettelijk overreden door een auto. Ze is met onbekend letsel in het ziekenhuis opgenomen, meldt de politie op Twitter. De bestuurder van het voertuig en vijf anderen zijn opgepakt, bevestigt de politie.

Naast de bestuurder werd ook de bijrijder van de auto gearresteerd. Vier omstanders zouden de auto hebben vernield. Ook zij zijn aangehouden. Waarom de vrouw is overreden, is niet duidelijk. De politie is de zaak nog aan het onderzoeken en doet verder geen mededelingen.

Volgens de lokale zender AT5 is de verdachte een taxichauffeur die de vrouw driemaal overreed vanwege een onderling conflict. De politie kan dat niet bevestigen.