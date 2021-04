Twaalf Europese topclubs kondigen officieel eigen competitie aan

Zes Engelse, drie Spaanse en drie Italiaanse topclubs hebben officieel de oprichting van een Super League aangekondigd. In een gezamenlijk persbericht dat in de nacht van zondag op maandag werd gepubliceerd stellen AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur „zo snel mogelijk” een eigen midweekse voetbalcompetitie te gaan beginnen. De clubs uit de Europese Super League (ESL) zijn van plan uit de UEFA te stappen en niet meer mee te doen aan de Champions League.

De nieuwe Europese competitie zal uiteindelijk twintig clubs moeten tellen, waarvan naast genoemde twaalf clubs nog drie vaste deelnemers en vijf jaarlijks wisselende plekken die via een kwalificatiesysteem ingevuld worden. Of Ajax daar in de huidige opzet voor in aanmerking komt en/of voor in aanmerking wil komen is niet bekend. Directeur Edwin van der Sar wilde rondom de gewonnen bekerfinale tegen Vitesse van zondag niet reageren op de berichten over de ESL die toen al naar buiten waren gekomen.

De clubs worden in twee groepen van tien verdeeld en spelen allemaal een thuis- en een uitwedstrijd tegen elkaar. De beste clubs plaatsen zich voor de kwartfinales en vanaf dat moment verloopt het toernooi via een knock-out-systeem. Als het mannentoernooi eenmaal is opgezet zal er ook een Europese Super League voor vrouwen komen, kondigen de clubs aan.

‘Tien miljard aan inkomsten’

Dinsdag zouden op het UEFA-congres in Montreux hervormingen van de Champions League worden gepresenteerd, maar die zijn volgens de twaalf clubs niet voldoende. Zij stellen in hun persbericht dat het huidige economische model van het Europese voetbal door de coronapandemie „nog instabieler” is geworden en dat het nieuwe toernooi voor beduidend meer inkomsten zal zorgen.

De oprichters verwachten tien miljard euro te kunnen generen gedurende de periode dat de clubs zich aan het project hebben verbonden. Voor hoeveel jaar dat is vermelden ze niet. De twaalf tot vijftien ESL-clubs kunnen rekenen op een bedrag van 3,5 miljard euro voor hun investeringsplannen en om de financiële impact van de coronacrisis op te vangen. Anders dan in de Champions League zijn de topclubs elk jaar verzekerd van deelname aan hun eigen competitie en dus van vaste hoge inkomsten.

Voorzitter van de ESL wordt Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez en hij heeft grote verwachtingen van het nieuwe toernooi. „Voetbal is de enige sport die wereldwijd meer dan vier miljard fans heeft en het is onze verantwoordelijkheid als grote clubs om aan hun wensen tegemoet te komen.”

Fel verzet tegen Super League

De plannen waren zondag al deels uitgelekt via The New York Times. De UEFA en de nationale voetbalcompetities in Europa lieten daarop in een gezamenlijke verklaring weten dat het „cynische project” indruist tegen de solidariteit die het voetbal in tijden van corona en rammelende clubkassen nodig heeft en dat ze alles zullen doen om de vorming van een Super League te voorkomen. Zo zouden de clubs kunnen worden uitgesloten van de nationale competities en de spelers van die clubs voor interlandvoetbal.

Wereldvoetbalbond FIFA sprak in de nacht van zondag op maandag in een korte verklaring afkeur uit over de plannen die de twaalf clubs hebben gepresenteerd. „We spreken onze afkeuring uit over een gesloten en afgesplitste Europese competitie, buiten de internationale voetbalstructuren om”.

De oprichters van de Super League stellen in hun persbericht dat ze uitkijken naar discussies met de UEFA en de FIFA om met elkaar samen te gaan werken „voor de beste uitkomst van de nieuwe liga en voor het voetbal in het geheel.”