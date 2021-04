Team van Aleksej Navalny vreest voor zijn leven en roept op tot grote betogingen

In een poging het leven van de gevangen en hongerende oppositiepoliticus Aleksej Navalny te redden, kiezen zijn medewerkers de vlucht naar voren. Zondag deed Navalny’s team een oproep voor een demonstratie komende woensdag bij het Kremlin. Ze vrezen voor Navalny’s leven, dat volgens artsen aan een zijden draadje hangt. „Er zijn omstandigheden waarin je snel moet handelen voor iets onomkeerbaars gebeurt,” zeiden Navalny’s directe medewerkers Leonid Volkov en Ivan Zjdanov in een emotionele videoboodschap.

Al weken is Navalny’s team bezig met het inzamelen van online handtekeningen. Bij 500.000 zouden zij de straat opgaan, de teller stond afgelopen dagen op 450.000. Gezien de ernst van de situatie besloten zij niet langer te wachten met het protest. „Gebeurtenissen ontwikkelen zich te snel en steeds slechter. Extreme situaties vragen om extreme oplossingen”, zeggen zij in hun oproep. De timing is strategisch: woensdag geeft president Poetin zijn jaarlijkse speech voor de Federatieraad, het Russische hogerhuis.

Levensbedreigende situatie

Navalny ging drie weken geleden in hongerstaking, juist om de medische behandeling af te dwingen die hem al weken wordt ontzegd. Zaterdag stelden onafhankelijke artsen dat Navalny „binnen enkele dagen zal sterven" als medische hulp nog langer uitblijft. Dat maken zij op uit de resultaten van een recente bloedtest, openbaar gemaakt door zijn familie. Daaruit blijkt dat het hart en de nieren van de 44-jarige politicus het ieder moment kunnen begeven. Zijn eigen arts mag hem niet bezoeken. Navalny ligt in de kliniek van de gevangenis.

Zondag bevestigde de vooraanstaande Duitse cardioloog Stephan Baldus dat de extreem hoge kaliumwaarden in Navalny’s bloed hartritmestoornissen kunnen veroorzaken. Hij sprak van een „acute levensbedreigende situatie” en riep op tot directe opname op een intensive care, zo meldde Der Spiegel.

Navalny werd na een zware vergiftiging vorig jaar in Duitsland behandeld. Na zijn terugkeer in Moskou werd hij gearresteerd en veroordeeld. In het strafkamp IK-2 nabij Moskou klaagde Navalny over gebrek aan gevoel in zijn benen. In plaats van hulp te krijgen, werd hij onderworpen aan slaapdeprivatie, pesterijen door de bewakers en werden medische onderzoeksresultaten geheim gehouden. Daarop ging hij eerder deze maand in hongerstaking.

Zijn artsen sluiten niet uit dat zijn toestand mede zo snel is verslechterd vanwege de vergiftiging met het zenuwgas novitsjok die hij vorig jaar ternauwernood overleefde.

Internationale consternatie

Gedurende het weekend zwol de consternatie over Navalny’s toestand steeds verder aan. „Navalny is aan het sterven. Het is een kwestie van dagen”, schreef zijn woordvoerder Kira Jarmysj, die zelf in huisarrest zit, zaterdag op Twitter. „Wreed en monsterlijk”, noemde Navalny’s arts Anastasia Vasiljeva de nalatigheid van de autoriteiten. „Laat mijn vader een arts zien”, klonk de noodkreet van Navalny’s 20-jarige dochter Dasja. Ook Russische politici riepen op tot actie. De wanhoop werd op Twitter treffend samengevat door politiek analist Tatjana Felgenhauer: „Zelf doodgaan is niet zo eng als toekijken naar een onschuldige die wordt vermoord”.

De wanhoopskreten krijgen internationale bijval. De Amerikaanse president Joe Biden noemde de situatie zaterdag tegenover journalisten „zeer onrechtvaardig”. Eerder tekenden zeventig prominenten uit de internationale kunstwereld een internationale petitie voor de politicus.

Extremistische organisatie

Op het Kremlin hadden de noodkreten tot nog toe geen merkbaar effect. In tegendeel. De afgelopen dagen voerden de autoriteiten de repressie verder op. Vrijdag kondigde het Openbaar Ministerie van Moskou aan Navalny’s anticorruptieorganisatie FBK tot extremistische organisatie te willen bestempelen. Dit omdat de organisatie, die eerder dit jaar grote antiregeringsdemonstraties organiseerde, de regering omver zou willen werpen. Tegelijk werd bekend dat de database van bijna een half miljoen e-mails was gehackt, waarmee Navalny’s aanhangers zich hadden geregistreerd voor de nieuwe demonstraties. Met een extremistisch label wordt het Navalny’s organisatie onmogelijk om verder te werken. Op het organiseren van ‘extremistische’ bijeenkomsten staat tien jaar celstraf. Personen die diensten verlenen of geld doneren aan een extremistische organisatie riskeren acht jaar cel.