Psychedelische jams en menselijke touch op digitaal Roadburn

Met een doffe klap lazerde een monitorspeaker van een kist, vrijdagavond in de Tilburgse popzaal 013. Eraf getrild door de gewelddadig harde, technische metal met elektronische beats van Autarkh, halverwege hun eerste set voor online festival Roadburn Redux. Je kon er een fysieke expressie van de onverwachte, spontane aard van livemuziek in zien, en een teken van leven.

Autarkh, uit Tilburg, was een van de weinige bands die tijdens deze editie van festival Roadburn kon spelen op de voor heavy muziekliefhebbers heilige grond van 013. Roadburn, dat zwaar leunt op internationale acts én publiek, had al vroeg door dat een fysiek festival er in april nog niet in zat. Het festival zette vol in op een digitale editie waar de honger naar nieuwe, heavy verschijningsvormen enigszins kon worden gestild.

Sterke digitale line-up

De presentatie van alles wat het festival bood – sets, streams, podcast, interviews, songpremières – in één zich steeds verversende tijdlijn, als een blog, bleek wat onoverzichtelijk. Maar inhoudelijk bleek het festival ondanks (of dankzij?) de beperkingen heel mooi; de line-up van het digitale feest steeg uit boven wat oorspronkelijk was bedacht voor 2020.

De liefhebber van psychedelische muziek werd goed bediend. Dat is een beetje oud-Roadburn, maar met een moderne twist. Misschien was het deels toeval, want acts als Solar Temple, Neptunian Maximalism en Bada, de nieuwe groep van orgelmagiër Anna von Hausswolff, hadden zich niet eerder zo heerlijk aan psychjams vergrepen. Ook het Belgische drone-jazzcollectief Neptunian Maximalism, de Finse supergroep Haunted Plasma en gelegenheidsband The Nest (met een vurige Ryanne van Dorst) zetten de ramen in de hersens wijd open met geestverruimende sets.

Menselijke touch

Transcendente black metal was vertrouwd sterk aanwezig, met het Franse Regarde Les Hommes Tomber, Wesenwille uit Utrecht, de Colorado cowboys Wayfarer en de IJslandse verrassingsact Marghöfða dýrið. The Ocean, die vanuit thuisland Duitsland de ambitieuze progmetal van hun laatste album Phanerozoic II speelde, bleef stevig op de aarde, met bovendien een menselijke touch die op hun topzware plaat miste.

En juist die menselijke touch, daar kun je toch niet genoeg van krijgen in deze tijd?

Roadburn Redux bood het van een afstand: een fijne glimp van de jaarlijkse liefdesverklaring van en voor de heavymuziekcommunity.

Heavy Roadburn Redux, 15-18/4, online. Terugzien tot en met 20/4 op roadburnredux.com/