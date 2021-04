‘In drie jaar tijd 18.000 kinderen verdwenen uit Europese azc’s’

De afgelopen drie jaar zijn naar schatting zeker 18.000 asielkinderen vermist geraakt na aankomst in Europa. Dat melden onderzoeksprogramma Argos en het internationale onderzoekscollectief Lost in Europe zondag. Het collectief heeft data opgevraagd bij alle Europese lidstaten. Om hoeveel kinderen het precies gaat is onduidelijk: sommige landen registreren zoekgeraakte kinderen niet, andere zouden kinderen dubbel tellen. Ook worden kinderen volgens Argos soms bij aankomst geregistreerd als volwassene.

Officieel zijn de afgelopen jaren 18.292 vermiste minderjarige asielzoekers geregistreerd in Europa, van wie 1.007 in Nederland. Dat houdt in dat deze jongeren asiel hebben aangevraagd, maar vervolgens uit de opvang zijn verdwenen. Volgens Lost in Europe loopt deze groep risico om in handen te vallen van drugshandelaren, mensensmokkelaars of de seksindustrie. In hoeverre dat daadwerkelijk gebeurt, is niet vast stellen. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat de kinderen zijn doorgereisd naar familie en vrienden zonder het te melden.

Lost in Europe werd vijf jaar geleden opgericht door verschillende internationale media, waaronder NRC, met als doel het aantal vermiste kinderen en hun situatie beter in beeld te krijgen. Eerder meldde het collectief dat er in 2017 zeker 7.024 kinderen waren verdwenen uit asielzoekerscentra. De nieuwe cijfers zouden laten zien dat er sindsdien weinig is veranderd. Ook zijn er nog altijd problemen met het registreren van de vermissingen, aldus Argos. Zo houden onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Roemenië niet bij hoeveel kinderen er verdwijnen.

Lees ook dit onderzoek over Vietnamese kinderen die verdwijnen uit Nederlandse opvangcentra