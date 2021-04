‘Ik wil heel graag toe naar die vrouw op de foto’s’

Je zou haar wereldberoemd kunnen noemen. Mirjan van der Meer staat op negentig boekomslagen, je kunt foto’s van haar tegenkomen in boekwinkels van Italië tot Zweden, van Canada tot Japan, van Rusland tot Brazilië. Wat je op die foto’s ziet: een jonge vrouw, het haar kortgeknipt, grote ogen die je aankijken, of die soms juist wegkijken, een enkele keer heeft ze haar gezicht afgewend. Dan kijkt ze uit over de uitgestrekte weilanden achter haar.

Een foto van haarzelf zie je ook als je binnenstapt in de kleine winkel met duurzame kleding en spullen die ze een jaar geleden begon, Galerie Rooze in Akkrum (Friesland). Op die foto: een weiland in de vroege morgen, de nevel hangt nog boven het gras, tegen een houten paal leunt een vrouw. Ze lijkt deel uit te maken van het landschap, maar gaat tegelijkertijd geheel op in zichzelf.

Mirjan van der Meer (33) en ik spraken elkaar één keer eerder. Twaalf jaar geleden, toen voor het eerst een zelfportret van haar een boekcover was geworden. Ze stond op de omslag van De eenzaamheid van de priemgetallen van Paolo Giordano, een boek dat een wereldwijde bestseller werd. Die foto had ze genomen bij de boerderij van haar ouders, ’s morgens vroeg.

Ze vertelde toen dat vrijwel niemand haar van die foto herkende. „Zelfs in boekwinkels vaak niet, terwijl het boek daar toch altijd in het zicht ligt. En dat snap ik ook wel: je ziet op de foto maar een stukje van mij, een gevoel dat op dat ene, speciale moment is vastgelegd. Dat is dus iets heel anders dan mij tegenkomen.”

Mijn werk is gericht op schoonheid, daar zit de maatschappij niet altijd op te wachten

Zoveel jaar later is dat nog steeds zo. De in zichzelf gekeerde, duidelijk zelfbewuste vrouw op de foto in de winkel lijkt een andere dan de vriendelijke, ietwat verlegen ogende jonge vrouw die vanmorgen koffie schenkt, in de knusse, cottage-achtige woonkeuken achter de winkel met zijn rood geschilderde muren, lange houten eettafel en vrolijk gebloemde fauteuils. Met een charmant, licht noordelijk accent: „Mensen komen niet in de winkel en vragen: ben jij dat op de foto? Ze zien het gewoon niet, ze komen voor de kleding. En ik begin er zelf ook niet over, hè. Alleen als iemand ernaar vraagt, vertel ik er wat over. De fotografie is mijn vrijheid – en die bescherm ik heel erg.”

Daar zal ons gesprek over gaan: de betekenis van vrijheid, van jezelf kunnen zijn in een maatschappij die de hele tijd eisen aan je stelt. Bijvoorbeeld, want daar beginnen we: op school. Twaalf jaar geleden was ze net begonnen aan een opleiding ‘autonome beeldende kunst’ aan de Academie Minerva in Groningen. Daar is ze na een jaar mee gestopt, in plaats daarvan heeft ze een lesbevoegdheid gehaald. Ze geeft nu Engels op het Nordwin College in Heerenveen.