Honderd gewonden en elf doden door treinontsporing Egypte

Een ontspoorde passagierstrein heeft zondag in Egypte zeker elf mensen het leven gekost. Ook raakten zo’n honderd mensen gewond door het incident. Dat melden persbureaus op basis van de Egyptische regering.

Vier treinwagons raakten van de rails in de stad Banha, ten noorden van Caïro. Het voertuig was onderweg naar de stad Mansoura. Om de slachtoffers te verzorgen zijn zestig ambulances ingezet. Het is op dit moment niet duidelijk waardoor de trein is ontspoord. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

Verouderde apparatuur

De afgelopen tijd zijn er veel grote treinongelukken geweest in Egypte. Drie weken geleden botsten twee passagierstreinen in de regio Suhaj. Daarbij kwamen achttien mensen om het leven en raakten tweehonderd anderen gewond. Vorige week raakten vijftien mensen gewond bij een treinontsporing in de provincie Sharqia.

De oorzaak van het ongeluk op 25 maart bleek „grove nalatigheid” van het spoorwegpersoneel te zijn, aldus de Egyptische justitie. Wanbestuur en slecht onderhouden apparatuur lagen in het verleden vaak ten grondslag aan treinongelukken in het Arabische land. De regering zegt te zijn begonnen aan modernisering van de spoorwegen. In 2018 schatte president Abdel Fattah el-Sissi de kosten daarvan op omgerekend meer dan dertien miljard euro.