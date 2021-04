Het volgende doel van Verstappen: de eerste plaats in het WK-klassement

Safetycars, glijpartijen, crashes en een krankzinnige herstart; de Grand Prix van Emilia-Romagna, zondagmiddag verreden onder verraderlijke weersomstandigheden op het circuit van Imola, was onvoorspelbaar, spectaculair en chaotisch.

Toen de regendampen aan het einde van de middag waren opgetrokken was regerend wereldkampioen Lewis Hamilton waarschijnlijk de meest tevreden coureur. Met zijn tweede plaats, op ruime afstand van winnaar Max Verstappen, haalde hij kostbare WK-punten binnen, punten waarvan hij halverwege de race niet meer had durven dromen. De Brit vond zichzelf terug in het grind, met schade tegen de boarding, en zag de ene na de andere concurrent hem voorbij rijden. Maar na een zware crash tussen George Russell en Hamiltons ploeggenoot Valtteri Bottas lag er zoveel rommel op de baan dat de race moest worden afgevlagd.

Bij de herstart kon Hamilton de ronde achterstand die hij had opgelopen, weer wegstrepen – zo staat het in de reglementen van de Formule 1.

Toch was zijn inhaalrace indrukwekkend, en een paar ronden voor het einde had hij zijn tweede plaats te pakken, ten koste van landgenoot Lando Norris. Hier reed ineens een vechtende Lewis Hamilton, niet de coureur die vanaf de start wegrijdt bij de rest en na afloop iedereen een schouderklopje geeft voor de moeite. „Het was niet mijn beste dag”, sprak Hamilton na afloop. Hij behield wel de leiding in het klassement van het wereldkampioenschap omdat hij op Imola de snelste ronde reed. Zijn voorsprong op Verstappen is één punt.

De eerste plaats in de WK-stand zal de volgende uitdaging van Verstappen worden, in een seizoen dat na jaren van voorspelbaar verloop eindelijk weer eens spanning belooft. Hij kan in race nummer drie, over twee weken op het circuit van Portimão in Portugal, de eerste Nederlander worden die het WK-klassement in de Formule 1 aanvoert.

Uit de slipstream

Het is een positie waar hij jaren van heeft gedroomd. Sinds Verstappen in 2015 als 17-jarige coureur, nog voordat hij in het bezit was van een rijbewijs voor de weg, zijn debuut maakte in de Formule 1, heeft hij races gewonnen, kreeg hij als coureur lof toegezwaaid en werd hem een glorieuze toekomst in de koningsklasse van het autoracen voorspeld. Allemaal waar. Maar nooit speelde Verstappen een rol in de strijd om de wereldtitel. Dat was sinds zijn entree in deze wereld voorbehouden aan de coureurs van Mercedes: Nico Rosberg, Valtteri Bottas en vooral Lewis Hamilton.

Na jaren in hun slipstream te hebben gereden heeft Red Bull met een nieuwe Honda-motor eindelijk een auto die kan concurreren met Mercedes. De dominantie van de aangepaste bolide, de RB16B, heeft de rollen omgedraaid, na jaren van mislukte pogingen. Dit seizoen lijkt het erop dat Hamilton de jager is en Verstappen het doelwit. De vraag is of het team van Red Bull het een heel seizoen kan volhouden.

De veranderde verhoudingen hebben mede te maken met een wijziging van de regels, bedoeld om de snelheid van de auto’s wat te verminderen. Duidelijk is dat Red Bull door zijn ontwerp aërodynamisch meer profiteert van de wijziging dan de auto’s van Mercedes.

Maar Lewis Hamilton liet drie weken geleden in Bahrein zien dat er meer nodig is om races te winnen. Geen Formule 1-coureur heeft meer ervaring dan hij. Hamilton haalde zaterdag op Imola zijn 99ste poleposition binnen, bij Max Verstappen staat de teller op vier.

De Nederlander heeft in zijn jaren op jacht naar Mercedes wel leergeld betaald en veel ervaring opgedaan. Zijn jeugdige, soms onbesuisde rijstijl, die hem in het begin van zijn carrière bijna wekelijks op kritiek van collega’s kwam te staan, hebben plaatsgemaakt voor een rustiger aanpak, meer berekenend en controlerend.

Gladde baan

Zelfs dan kan Verstappen een slippertje maken, net als Hamilton op Imola overkwam. Vlak voor de herstart van de race verkeek ook Verstappen zich op de gladde baan. Bij het opwarmen van zijn banden raakte hij bijna in een spin, gleed van de baan, maar herstelde net op tijd zijn fout. Vervolgens reed hij een paar honderd meter verderop alsnog weg bij de rest van het veld. „Dat was een geheime tactiek om de banden op te warmen”, zei hij naderhand lachend voor de camera van Ziggo Sport. „Ik heb weer een beetje gras gemaaid, we kwamen er nu mee weg. Nu zie je hoe verraderlijk het is met koude banden. Het was niet makkelijk, maar we hebben gewonnen.”

Alles bij elkaar reed Verstappen, die zijn elfde grandprixzege behaalde, na een geweldige start de gehele race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari vooraan en meed hij de meest hachelijke glijpartijen van zijn concurrenten. Net als bij de eerste race van het seizoen leek Verstappen de meeste snelheid te hebben.

De Formule 1-wereld smult er nu al van, en het seizoen heeft normaal gesproken nog 21 races op de kalender. Het lijkt eindelijk game on tussen de twee beste coureurs van de wereld.