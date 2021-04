Grote brand op Tafelberg, deel universiteit Kaapstad afgebrand

Op de Tafelberg in Zuid-Afrika woedt zondag een hevige natuurbrand. Het vuur heeft de Universiteit van Kaapstad bereikt, honderden studenten zijn uit voorzorg gevraagd de campus te verlaten. Dat meldt persbureau AP.

De brand begon zondagochtend in de buurt van het monument voor kolonialist Cecil Rhodes, waardoor een deel van het bijbehorende restaurant verwoest is. Het vuur verspreidde zich door de wind en de droogte vrij snel en sloeg over naar de universiteitscampus. Een deel van de bibliotheek met historische boeken is afgebrand, maar de universiteit zelf zegt volgens lokale media nog niet te kunnen bevestigen wat de schade precies is. Voor studenten is opvang geregeld.

Meer dan honderd brandweerlieden en vier blushelikopters zijn ingezet om de brand te blussen. Zeker één brandweerman is daarbij gewond geraakt. Omwonenden is gevraagd alert te zijn, maar evacuatie is vooralsnog niet nodig, zegt een woordvoerder van het rampencentrum van Kaapstad volgens AP.