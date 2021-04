De Amstel Gold Race van 2021 is een televisiekoers

Bijna twee jaar na de zonovergoten kippenvel-editie, waarin Mathieu van der Poel op Paaszondag uit de wielerdood herrees en vanuit geslagen positie in de laatste meters op onnavolgbare wijze en in de Nederlandse kampioenstrui alsnog de wedstrijd won, om vervolgens uitgeteld ter aarde te storten op het asfalt, kent Nederlands enige wielerklassieker met de Belg Wout van Aert een nieuwe winnaar.

Net als in 2019 was de 55ste editie een memorabele, nooit eerder vertoonde versie. Want het Limburgse heuvelland zat tussen Maastricht en Valkenburg een dag lang potdicht. Het traditionele draaien en keren, wat de Amstel Gold Race al decennialang zo kenmerkt, was bij zowel de vrouwen- als mannenkoers voor één keer ingeruild voor een hermetisch afgesloten circuit van net geen 17 kilometer, waar toeschouwers niet welkom waren.

Daarmee was ook het parcours geheel anders. Geen Keutenberg, Kruisberg, Gulperberg of Eyserbosweg. Zelfs geen Camerig. Nee, de renners kregen dit keer een WK-achtige ronde voorgeschoteld met slechts drie van Limburgs beroemde hellingen om zich te onderscheiden van hun concurrenten; Geulhemmerberg, Bemelerberg en Cauberg. En dat dan zeven (vrouwen) en dertien (mannen) keer.

Al mochten de mannen de steile Cauberg in Valkenburg aan de Geul in hun laatste ronde links laten liggen om opnieuw in de slotkilometers via het nauwe straatje de Oeveregrubbe – nog datzelfde jaar omgedoopt tot Mathieu van der Poel Allee na die buitengewone achtervolging – af te stevenen op de finish op de Rijksweg in Vilt. Zonder Van der Poel, die zich op de mountainbike voorbereidt op de Olympische Spelen van Tokio, sprintte zijn Belgische aartsrivaal na 38 beklimmingen en 219,7 kilometer met nauwelijks een banddikte voorsprong op het Britse talent Tom Pidcock naar de overwinning. Dat was met het blote oog niet waarneembaar, het kostte de jury enkele minuten om via een finishfoto een winnaar aan te wijzen. Achter de twee werd de Duitser Maximilian Schachmann derde.

Vrees voor mensenmassa’s

‘Publiek niet toegestaan, blijf thuis voor de buis’ was de afgelopen dagen op borden langs het parcours te lezen. Het was de belofte die door de koersorganisatie, disciplinair doch met frisse tegenzin, moest worden ingewilligd om te voorkomen dat de heuvelkoers net als vorig jaar niet gereden zou worden, wegens de vrees voor mensenmassa’s langs de weg. Die bleven weg, het was tegen negen uur in de ochtend zelfs dermate rustig dat een roedel herten langs huppelde op de flanken van de Brakke Berg, terwijl op luttele meters er vandaan de eerste vrouwen op volle snelheid afdaalden naar het Geuldal, voor de eerste van hun 21 beklimmingen.

Even verderop durft een stel uit de Achterhoek het aan om ondanks de strikte publiekshandhaving vanaf de hoge berm op gepaste afstand toch een blik te werpen op de coureurs. „We overtreden hier geen regels”, zegt de man. Ondanks de afgelasting van de populaire toertocht voor wielerliefhebbers op zaterdag – een ware publiekstrekker met in 2019 nog vijftienduizend deelnemers – hadden ze hun hotelboeking niet geannuleerd om, zonder drukte, toch te genieten van de lieflijke Limburgse omgeving, vertelt de vrouw. En ze zijn niet de enigen: bewoners aan de route zitten al vroeg in plukjes in hun voortuin. Een enkeling heeft de televisie voor de gelegenheid buiten gezet. Hotelgasten turen iedere ronde even verwachtingsvol mee vanaf balkons of hangend uit hun kamerraam, om de koers binnen weer verder te volgen.

Het is zo een vreemde versie, maar de wielerliefhebber is desalniettemin blij dat het doorgaat. Weliswaar geen volgepakt Vrijthof voor een feestelijke ploegpresentatie, geen dagenlang oplopende spanning en geen enthousiaste vaders met op handtekeningen jagende zonen en dochters. Maar we mógen in ieder geval weer, zegt vrijwel iedereen in de tuinen langs het parcours desgevraagd. De ‘Amstel’ van ’21 is zo noodgedwongen een televisiekoers geworden. En dus draaien de camera’s overal volop mee. Cameramannen- en vrouwen op hoge blauwe kranen proberen samen met boven hen zwermende helikopters het zuidelijke puntje van Limburg zo mooi mogelijk in beeld te brengen voor toekomstige toeristen.

Marianne Vos juicht als ze over de finish komt. Het verschil met nummer twee Demi Vollering is klein. Foto Marcel van Hoorn/EPA

Pal aan de route staat nagenoeg niemand. En dat is een vreemde beleving, erkent winnares Marianne Vos tegen het middaguur, direct na afloop van haar sprintzege. „Normaal gesproken word je gedragen door het geluid van het publiek. Nu was het stil.” Maar meteen daarna: „Het was lang onzeker of we konden koersen, dus voor nu is dit parcours een prachtig alternatief. Het is toch wel heel mooi om hier terug te zijn in Zuid-Limburg. Iedereen was op en top gemotiveerd om er hier vol in te vliegen.”

Om ervoor te zorgen dat beide koersen door konden gaan, startten de vrouwen voor de mannen. En dus ging de wekker voor nummer drie Annemiek van Vleuten deze ochtend om 05.30 uur. „Ik ben geen ochtendmens, haha, maar mij hoor je niet klagen. Ik denk niet dat dit de tijd is om te zeggen dat het jammer is dat er geen publiek is, maar vooral dat het mooi is dat we konden koersen, gecombineerd met de mannen op één dag. En dat het vanaf 08.30 uur live op tv was.”

Want wat de mond- en klauwzeercrisis exact twintig jaar geleden niet voor elkaar kreeg, lukte het coronavirus in 2020 tot tweemaal toe wél: geen ‘Amstel’. Een zichtbaar geëmotioneerde koersdirecteur Leo van Vliet kreeg die mededeling eind september voor de camera’s van de NOS nauwelijks over zijn trillende lippen. Zondag liep hij er na afloop van de wedstrijd weer uiterst monter bij op zijn uitgestelde 25-jarig jubileum, waarvoor hij twee dagen eerder nog met straatnaam en muurschildering in de grotten onder de Cauberg was geëerd. „Het was anders dit jaar. Maar alles was anders dit jaar”, aldus de jubilaris. „De mensen hebben zich fantastisch gedragen. Al had ik niet anders verwacht. Als het ze in België al lukt om de mensen niet naar de koers te laten komen...”

‘Kom niet naar Limburg’

Om dat te bewerkstelligen was de boodschap deze editie: ‘Kom niet naar Limburg’. De plaatselijke bevolking was met klem verzocht zich niet langs de weg te verzamelen. En dat levert langs de kant soms jammerlijke taferelen op. Een vrouw op hoge leeftijd, die op een bankje voor even haar benen laat rusten en een glimp wil opvangen van de renners, wordt door een van boa’s ook verwittigd om te vertrekken. „Dit is wel de meest ondankbare taak die je vandaag kan hebben”, erkent de handhaver nadien. „Maar de meeste mensen houden zich gelukkig netjes aan de regels.”

Iets verderop, zo halverwege de Geulhemmerberg, zit bewoner Patrick Duijzings moederziel alleen in de tuin voor het huis waarin hij 59 jaar geleden geboren is. Hij wijst op de lege bocht boven, waar normaal „wel honderden” mensen staan. Zijn tuin, direct aan de weg, is ieder jaar gevuld met zo’n 25 gasten. „Nu zit ik voor een keer alleen.” Maar het belangrijkste vindt hij dat zijn dorp zich dit jaar netjes aan de afgesproken regels houdt. „Dan is het volgend jaar weer feest.”