Petitie tegen 538 Oranjedag inmiddels meer dan 90.000 keer ondertekend

Een petitie waarin gepleit wordt het grootste Fieldlab-testevenement tot nu toe te cancelen, is inmiddels meer dan 90.000 keer ondertekend. Het gaat om 538 Oranjedag, een door Radio 538 geïnitieerd feest dat 24 april moet gaan plaatsvinden met 10.000 bezoekers. De petitie is opgesteld door medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda, die het evenement niet verantwoord vinden met oog op de huidige besmettingscijfers.

De petitie, ‘Met 538 de zorg geminacht’, stelt dat „het vieren van een feest met 10.000 man op 400 meter van een door Covid overbelast ziekenhuis een slag in het gezicht is van patiënten en zorgverleners”. De ondertekenaars verzoeken dat er een streep wordt gezet door „dit ondoordachte pseudo-experiment”. Het Amphia Ziekenhuis vreest onder meer voor medische problemen door drank- en drugsgebruik, terwijl het ziekenhuis momenteel nauwelijks capaciteit heeft vanwege de flink terug geschaalde zorg.