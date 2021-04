Ajax wint voor 20ste keer KNVB-beker, verslaat Vitesse in blessuretijd

Ajax heeft voor de twintigste keer de KNVB-beker gewonnen. In een lege Kuip versloeg de Amsterdamse club zondag in de finale Vitesse met 2-1. Invaller David Neres maakte in blessuretijd het winnende doelpunt, een paar minuten nadat Vitesse verder moest met tien man.

Middenvelder Jacob Rasmussen kreeg een rode kaart van scheidsrechter Björn Kuipers na een harde overtreding op Antony. Ajax was vrijwel de hele wedstrijd de betere ploeg en kreeg ook de beste kansen. Vitesse oogde alleen in de openingsfase feller en energieker dan Ajax.

Doelman Remko Pasveer hield Vitesse lang op de been met uitstekende reddingen. Hij had in de 23ste minuut geen antwoord op een verwoestende uithaal van Ryan Gravenberch. Maar hij voorkwam wel dat Gravenberch nogmaals scoorde en kreeg ook een vuist tegen een schot van Davy Klaassen. Ajax drong aan maar zag Vitesse in de 30ste minuut op gelijke hoogte komen. Broja was veel te snel voor Edson Álvarez en zag Loïs Openda profiteren van een slippertje van Lisandro Martínez.

Vitesse wankelde in de openingsfase van de tweede helft. Maar Klaassen kreeg de bal opnieuw niet langs Pasveer en Antony raakte de buitenkant van de paal. De spelers leken af te stevenen op een verlenging, maar na de rode kaart van Rasmussen werd de wedstrijd toch nog beslist. Neres scoorde en bezorgde Ajax de eerste prijs van het seizoen.

Europees voetbal

Ajax werd donderdag uitgeschakeld door AS Roma in de kwartfinale van de Europa League, maar kan net als vorig seizoen nog wel ‘de dubbel’ winnen. De club uit Amsterdam hoopt komende zondag, op de geboortedag van Johan Cruijff, met een zege op AZ de landstitel veilig te stellen. Daarvoor moet donderdag eerst FC Utrecht nog worden verslagen.

Als Ajax inderdaad kampioen wordt, begint de nummer 3 van de Eredivisie in de play-offs om een plaats in de Europa League. De nummer 4 start in de derde voorronde van de nieuwe Conference League. De winnaar van de play-offs tussen de nummers 5 tot en met 8 van de competitie begint in de tweede voorronde van de Conference League.

De nummer 1 plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League en de nummer 2 mag meedoen aan de voorronden. Als Vitesse de beker had gewonnen, dan had de club uit Arnhem minimaal aan de play-offs voor deelname aan de Europa League mogen meedoen.

(ANP/NRC)