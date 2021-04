32 aanhoudingen bij vechtpartij met voetbalsupporters bij IKEA Delft

Op het parkeerterrein bij de IKEA in Delft zijn zondag 32 voetbalsupporters aangehouden omdat er een vechtpartij plaatsvond. Dat bevestigt de politie Den Haag. Onder andere aanhangers van Ajax waren hierbij betrokken, maar tegen wie ze het opnamen en van welke club(s) er supporters zijn gearresteerd, is op dit moment niet bekend.

Grote groepen supporters werden rennend over het parkeerterrein vastgelegd op videobeelden die zijn gedeeld op sociale media. Politie en ME hebben ingegrepen en de arrestanten zijn meegenomen naar het bureau. „De rust is weer wedergekeerd”, zegt een woordvoerder van de politie. Er zijn geen charges uitgevoerd.

Volgens voetbalfans overnachtte de selectie van Ajax in het WestCord Hotel in Delft, meldt ANP. Dat hotel ligt aan de A13 en staat naast de IKEA. Mogelijk hoopten de supporters dat de spelers vanuit Delft met de bus naar De Kuip zouden gaan om de bekerfinale tegen Vitesse te spelen, zodat ze uitgezwaaid konden worden. Een woordvoerder van Ajax meldt echter dat de spelers in een hotel in Amsterdam zaten, aldus het persbureau. De Ajacieden verbleven eerder wel een keer in dat hotel.

Rond 16.30 uur kwamen de Ajax/spelers aan bij De Kuip in Rotterdam. De wedstrijd wordt zonder publiek gespeeld en begint om 18.00 uur.