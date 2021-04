14 ex-rebellen FARC omgekomen in Colombia bij gevechten met leger

Bij gevechten tussen het Colombiaanse leger en rebellen van de voormalige FARC-beweging zijn zaterdag vijftien doden gevallen. Dat melden Colombiaanse media. De aanval vond plaats bij het plaatsje Argelia in Cauca, een regio in het zuidwesten van het land met veel geweld tussen gewapende groeperingen.

Veertien van de doden behoorden toe tot een groep rondom Carlos Patiño, een voormalig lid van de FARC die weigerde de wapens neer te leggen toen de rebellenbeweging zichzelf ophief in 2016. Zijn beweging zou vechten om de controle van drugs- en goudroutes in Cauca, onder meer tegen andere oud-FARC rebellen. Zijn groep zou verantwoordelijk zijn voor een bomaanslag in het stadje Corinto, waarbij in maart 43 gewonden vielen.

Na die aanslag werd het aantal legerpatrouilles in Cauca geïntensiveerd. Volgens de Colombiaanse minister van Defensie Diego Molano werd de legereenheid zaterdag tijdens zo’n patrouille aangevallen. Eén militair kwam om het leven, zeven anderen raakten gewond. Honderden mensen zijn de afgelopen tijd de regio ontvlucht vanwege het opgelaaide geweld.

In Colombia zijn naar schatting nog zo’n 2.500 voormalige FARC-rebellen actief die de wapens niet hebben neergelegd sinds het vredesakkoord in 2016. Zij houden zich voornamelijk bezig met drugshandel en illegale mijnbouw en zijn daarbij in constant conflict met paramilitaire bewegingen, drugskartels en de rebellenbeweging ELN.