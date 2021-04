Zwitsers dorp Champagne mag dorpsnaam niet gebruiken voor wijn

Witte wijn afkomstig uit het Zwitserse dorp Champagne, mag de naam Champagne niet meer dragen. Dat heeft een Zwitserse rechter bepaald, meldt persbureau AFP zaterdag. Al jaren proberen wijnmakers in het Zwitserse dorp de woorden ‘commune de Champagne’ (gemeente Champagne) op het etiket van hun wijnen te krijgen, tot grote onvrede van Franse champagneproducenten.

Afgelopen januari zag het er nog rooskleurig uit voor de wijnmakers uit het Zwitserse plaatsje. Toen kregen ze toestemming van de regering van het overkoepelende kanton Vaud om de woorden Commune de Champagne te gebruiken op hun etiketten. De autoriteiten voorzagen geen problemen, omdat zij het onmogelijk achtten dat consumenten een witte wijn zonder bubbels uit een Zwitsers dorp zouden verwarren met een mousserende wijn uit de Franse champagnestreek.

Franse wijnmakers uit de regio la Champagne waren het hiermee oneens en spanden verenigd in het machtige Interprofessioneel Comité voor Champagnewijn (CIVC) een rechtszaak aan over het besluit. De champagneproducenten (met ruim 34.000 hectare aan wijngaarden) stelden dat de Zwitserse wijnmakers (28 hectare) hun belangen schaadden met het gebruik van ‘hun’ naam.

De Zwitserse rechter heeft op 1 april de Franse champagneproducenten gelijk gegeven, blijkt nu uit een uitspraak in handen van AFP. De rechter veegde de argumenten van beide zijden van tafel omdat in een handelsovereenkomst tussen Zwitserland en de Europese Unie expliciet is vastgelegd dat de naam champagne enkel en alleen door Franse wijnmakers uit het Champagnegebied gebruikt mag worden. Welke naam de wijnmakers uit het Zwitserse Champagne nu gaan voeren, is nog onbekend.

Champagne ligt in het westen van Zwitserland.