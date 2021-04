Zwaar geweld tussen jeugdbendes in Luik, één dode en twee gewonden

In de Belgische stad Luik zijn vrijdagavond zware gevechten uitgebroken tussen twee rivaliserende jeugdbendes. Daarbij is een persoon om het leven gekomen en raakten twee anderen gewond, melden Belgische media zaterdag. Bij het geweld zijn volgens het Openbaar Ministerie „oorlogswapens” gebruikt, de politie heeft onder meer een kalasjnikov aangetroffen. Uiteindelijk zijn vrijdagavond honderden politieagenten ingezet om de rust te doen wederkeren in Droixhe; er zijn 28 mensen opgepakt.

Tientallen jongeren waren betrokken bij de onrust in de Luikse buitenwijk Droixhe. Volgens omroep VRT waren de twee groeperingen een dag eerder in conflict geraakt, waarop zij via sociale media afspraken elkaar vrijdagavond opnieuw te lijf te gaan. Wat de precieze oorzaak was van de ruzie op donderdag, is niet duidelijk.

Het dodelijke slachtoffer is volgens het OM een „jongeman” die toen hij in een auto door Droixhe reed, werd aangevallen door een groep jongeren met honkbalknuppels. Toen hij wilde vluchten, werd hij neergeschoten, zo schrijft Het Nieuwsblad. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Veel van de jongeren uit een van de groepen kwamen uit het nabijgelegen Verviers. Op sociale media zouden momenteel oproepen rondgaan tot gevechten in die plaats. De politie is daarvan op de hoogte en heeft maatregelen genomen, stelt zij tegenover de Franstalige zender RTBF.