Voorzichtig komt Segers terug op zijn uithaal naar Rutte

Een excuus was het niet, ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers kwam zaterdagochtend in een congresspeech wél voorzichtig terug op zijn uithaal van twee weken geleden naar demissionair premier Mark Rutte. Toen had hij hem nog „de drager” genoemd van de gesloten politieke cultuur waar de ChristenUnie niets meer mee te maken wilde hebben – aan een vierde kabinet-Rutte zou zijn partij, zei Segers, niet meer meedoen. De VVD werd nadrukkelijk níét door hem uitgesloten.

Nu zegt hij dat die politieke cultuur „niet staat of valt met één man”. En: „Ook wijzelf maken er deel van uit.”

Dat Segers zijn kritiek zo persoonlijk had gemaakt, twee dagen na een aangenomen motie van afkeuring tegen Rutte, leidde tot diepe verdeeldheid onder zijn kiezers. Uit een enquête onder CU-stemmers bleek dat maar net iets meer dan de helft de beslissing van de Tweede Kamerfractie over Rutte steunde. En bijna de helft vond dat hij niet in het Paasweekend met zijn harde kritiek had moeten komen, VVD’ers hadden hem daarna een ‘Judas’ genoemd.

Op het partijcongres in de studio van Groot Nieuws Radio in Veenendaal zei Segers deze zaterdag dat „de perceptie” was dat hij „te veel op de man had gespeeld” en „te weinig op de bal”. Dat trok hij zich aan, zei hij. Hij had „in de spiegel” gekeken.

Wat aangeslagen indruk

De VVD had de uitspraken van Segers aangegrepen voor het begin van een felle verdediging van Rutte. Prominente VVD’ers zoals de oud-ministers Henk Kamp, Uri Rosenthal en Melanie Schultz van Haegen namen het voor hem op. Segers maakte de dagen erna op het Binnenhof een wat aangeslagen indruk. Rutte zelf niet. Die maakte in een debat zelfs een keer een grap over het telefoongesprek dat hij op Goede Vrijdag met de CU-leider had, net voordat die in het Nederlands Dagblad Rutte zou gaan uitsluiten. Of hij een deal had gesloten met D66-leider Sigrid Kaag over het Tweede Kamervoorzitterschap van D66’er Vera Bergkamp? Welnee, zei Rutte. Hij had de dagen ervoor met veel meer collega’s contact gehad. Zoals op die vrijdagavond nog met Segers.

In de grote vergaderzaal van het parlement werd gelachen, maar niet door Segers.

‘Niet genadeloos’

Aan het begin van zijn toespraak in Veenendaal zuchtte Segers diep. Hij zei in zijn speech dat hij „niet genadeloos” wilde zijn voor mensen. Maar wel voor „een genadeloze overheid” en „een ongezonde politieke cultuur”. „Daar moet echt een omslag in komen.” Met zijn fractie zou hij gaan werken aan „een andere, dienstbare overheid” en „eerlijke politiek”. Dat zal nu zo goed als zeker vanuit de oppositie zijn. Volgens Segers is zijn partij niet hecht aan „pluche”.

Hij citeerde in zijn speech drie keer de Amerikaanse dichter Robert Frost – Twee wegen scheidden in het woud, en ik, ik nam de weg die het minst bewandeld werd – wat kan worden uitgelegd als een sneer naar D66. Kaag had in het nachtelijk debat van de motie van afkeuring over Rutte gezegd: „Hier scheiden onze wegen”. Maar zij lijkt Rutte vooralsnog helemaal niet uit te sluiten in een volgend kabinet.

Voltooidlevenwet

In de verkiezingscampagne, ruim twee maanden geleden, was Segers nog vooral trots op de CU-deelname aan Rutte III. Hij zei toen dat zijn partij de voltooidlevenwet had tegengehouden die D66 graag wil. Hij zei ook dat daarover in de kabinetsformatie van 2017 een mondelinge afspraak was gemaakt: zo’n wet zou er in de tijd van dit kabinet niet komen. D66 ontkent zo’n deal.

Op het congres nam de CU afscheid van partijvoorzitter Piet Adema. Hij wordt opgevolgd door Ankie van Tatenhove, wethouder in de gemeente Lansingerland.