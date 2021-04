Tsjechië: Rusland was betrokken bij dodelijke explosie, zet diplomaten uit

De Russische geheime dienst GRU was volgens Tsjechië betrokken bij een dodelijke explosie in een munitiedepot in de Tsjechische plaats Vrbetice in 2014. Tot die conclusie zijn de Tsjechische veiligheidsdiensten gekomen, zo hebben premier Andrej Babis en minister van Buitenlandse Zaken Jan Hamacek zaterdag bekendgemaakt.

In reactie op de onderzoeksresultaten heeft het land besloten achttien Russische ambassademedewerkers uit te zetten die ook voor de Russische geheime diensten zouden werken. Zij hebben 48 uur om Tsjechië te verlaten. „De explosie veroorzaakte enorme materiële schade, serieus gevaar en ontwrichting voor veel omwonenden”, benadrukte Babis. „Tsjechië is een soevereine staat en moet op adequate manier reageren op deze onderzoeksresultaten.”

Niet veel later maakte de Tsjechische politie bekend op zoek te zijn naar twee mannen die verschillende paspoorten bij zich dragen, waaronder Russische op naam van Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov. Dat zijn de namen die de twee Russen die worden verdacht van de vergiftiging van de voormalige spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Engeland in 2018 ook gebruikten. Het duo wordt gezocht in verband met een onderzoek naar een „serieus misdrijf” en was ten tijde van de explosie in Vrebetice in Tsjechië.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

In oktober 2014 ontplofte een munitiedepot in Vrbetice, waarbij twee Tsjechen om het leven kwamen. Twee maanden later vond een tweede explosie plaats bij een ander magazijn waar munitie was opgeslagen, eveneens in Vrbetice. Waarom Rusland het voorzien zou hebben op deze opslaglocatie, is niet meteen duidelijk.