Spanningen Rusland-Oekraïne lopen verder op door uitzetten diplomaten

De Russische geheime dienst FSB heeft zaterdag een Oekraïense diplomaat beschuldigd van het proberen te verkrijgen van geheime informatie over die dienst, meldt persbureau Reuters. De diplomaat, Oleksandr Sosoniuk, moet Rusland binnen 72 uur verlaten. Oekraïne ontkent de aantijgingen en heeft in reactie ook een Russische diplomaat in Kiev uitgewezen. Zijn of haar naam is niet bekendgemaakt.

Rusland stelt dat Sosoniuk is betrapt toen hij in gesprek met een Russische staatsburger geheime informatie over de FSB probeerde te verkrijgen. Om wat voor informatie het zou gaan, is niet toegelicht. Volgens Oekraïne is Sosoniuk zomaar opgepakt en enkele uren vastgehouden door de FSB. Het land ontkent dat de diplomaat op zoek was naar geheime informatie en spreekt van een „provocatie” door Rusland.

De uitzettingen over en weer zijn de laatste ontwikkeling in de steeds hoger oplopende spanningen tussen de twee landen. Eind maart sloeg Oekraïne alarm omdat het Russische leger duizenden extra militairen naar het grensgebied en de door Rusland geannexeerde Krim stuurde. Rusland stelde dat er slechts sprake was van een militaire oefening, maar de actie wordt door analisten beschouwd als de grootste militaire opbouw sinds het hoogtepunt van de Donbas-oorlog in 2014 en 2015. De uitbreiding van de legermacht ter plekke vindt nog steeds plaats; zaterdag kwamen nog twee Russische oorlogsschepen en vijftien kleinere boten aan op de Zwarte Zee.

Ook buiten de regio wordt gevreesd voor escalatie. Onder meer Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en de NAVO hebben Rusland afgelopen week opgeroepen de militairen terug te halen om de situatie te laten de-escaleren. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft kenbaar gemaakt samen met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel in gesprek te willen met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Poetin is hier nog niet op ingegaan.