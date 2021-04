Het lichaam van de prins werd vervoerd op een aangepaste Land Rover. Philip bemoeide zich persoonlijk met het ontwerp. Achter de Land Rover liepen naaste familieleden. In de eerste rij zijn zoon prins Charles en zijn dochter prinses Anne. Verderop liepen de kleinzoons William en Harry. De gebrouilleerde broers liepen niet schouder aan schouder. Tussen hen in, maar een stapje naar achteren, liep een neef. Na afloop van de dienst liepen de broers evenwel in gesprek met elkaar van de kapel naar de woonvertrekken van de koningin. De verhouding tussen de broers was voor velen de belangrijkste bijzaak van de plechtigheid.

Foto Hannah McKay/EPA