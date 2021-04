Sober uitvaren

Slim van Queen Elizabeth dat ze de familie heeft opgedragen dat de koninklijke verkleedkisten vandaag dicht blijven en iedereen in zijn gewone doordeweekse kloffie naar het afscheid van haar man moet komen. Geen aanstellerige uniformen dus. Daarmee redt ze in elk geval haar zoon Andrew, die anders door de hele natie keihard was uitgelachen als-ie zich in een pak vol rinkelende medailles had vertoond.

En oma Elizabeth helpt vandaag ook haar kleinzoon Harry die sinds een paar weken officieel geen uniform meer mag dragen. Hij zou er anders knap verloren bij lopen in de rouwstoet. Oma is lief, oud en wijs zoals bijna alle oma’s. Daarom heeft ze hem ook aangeraden om zijn zwangere echtgenote thuis te laten.

„Met 28 weken kan je echt niet meer vliegen”, heeft ze waarschijnlijk gezegd, terwijl iedereen weet dat je dan in je uppie nog makkelijk de oceaan over kan roeien in een gammele skiff. Maar oma zei dit om een hoop stennis tijdens de condoleance te voorkomen. Meghan heeft bij Oprah nou eenmaal de beerput opengezet en die rioollucht hangt voorlopig nog een jaar of tien in alle paleizen. Onlangs zag de koningin in een helse nachtmerrie haar schoondochter Camilla na de begrafenis van Philip als een Sigrid Kaag op tafel klimmen en tegen dat Amerikaanse mormel foeteren wie ze in dat ‘fucking interview’ in godsnaam met de koninklijke racist bedoelde. En dat er niemand de kamer zou verlaten voordat deze derderangs soapactrice de naam genoemd had. En om dit allemaal te voorkomen heeft de koningin aan mevrouw Markle laten weten dat het beter is als ze thuisblijft. Hoewel het zomaar zou kunnen dat ze vanmiddag alsnog als nummer 31 binnen schrijdt. Het is toch een aandachtsorgel met streken.

Ook wel weer geestig dat de plechtigheid vanmiddag sober wordt genoemd, terwijl de wereld gulzig en kortademig meekijkt naar de idiote poespas. Iedere traan wordt vol in beeld gebracht. Daar hebben wij kijkers namelijk recht op. Of dat leuk is? Dat moet je aan Máxima vragen. Maar volgens mij waren die kinderen in Ruinerwold de afgelopen jaren vrijer dan deze tragische poppenkastbewoners. Maar ze geven het niet op, dus ze moeten niet zeuren. Elke beweging van ieder verdrietig familielid wordt onder een vergrootglas gelegd en uitbundig geanalyseerd. Bij RTL Boulevard vieren ze vanmiddag feest, de man van Blauw Bloed rijdt voor de tv hijgerig paardje op een vlaggenmast met de Union Jack halfstok en het roddelspul van Shownieuws likt onder leiding van Tooske en Albert de beeldbuis een uur lang brandschoon. En ze vinden het allemaal heerlijk.

Ach ja, we moeten wat in de saaie coronatijd. Volgens Rutte gaat de Covid-ellende nog tot zeker 2029 duren. En het prikken tot 3013. Dus is zo’n koninklijke begrafenis een welkom uitje. Ik ken mensen die er vanmiddag goed voor gaan zitten. En gezien hun mislukte levens gun ik ze dit verzetje ook wel.

Maar in de kern wordt het geen andere begrafenis dan een gewone burgeruitvaart. Begrafenissen zijn trouwens altijd mooie ijkpunten in families omdat je gedwongen bij elkaar moet komen. Neemt de rijke broer zijn pas gescoorde jonge mokkel mee of kruipt-ie lafhartig naast zijn boze ex? Waar zit de criminele neef van wie iedereen nog geld krijgt? Wat doen we met de gekke zus die zomaar opeens wappiewijsheden kan gaan declameren? Dat zijn bij gewone mensen de uitvaartproblemen.

Vanmiddag zal het niet anders zijn. De ogen zijn wereldwijd vooral gericht op prins Harry en zijn ome Andrew. Houdt Harry anderhalve meter afstand van zijn broer en draagt Andrew een blinkende medaille op zijn gulp? Ik zou dat humor vinden. En het Britse volk ook.

Ondertussen piekeren beide heren over hun ingewikkelde toekomst. Vervult Harry nog lang een functie elders of keert hij binnenkort op zijn schreden terug naar het Verenigd Koninkrijk? En Andrew? Die zoekt vooral een goede advocaat. Zullen we die bronstige D66’er Sidney Smeets tippen? Die heeft sinds afgelopen donderdag alle tijd. En niet alleen tijd. Ook heel veel ervaring.

