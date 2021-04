SC Cambuur gepromoveerd naar Eredivisie na nederlaag Almere City FC

SC Cambuur is officieel zeker van promotie naar de Eredivisie. De Friese club zag concurrent Almere City FC zaterdagavond ruim verliezen bij Go Ahead Eagles (3-0). Daardoor kan de huidige koploper in de Keuken Kampioen Divisie niet meer lager eindigen dan de tweede plaats. De eerste twee ploegen komen volgend seizoen in de Eredivisie uit.

SC Cambuur verzekerde zich vrijdagavond al officieus van promotie. De ploeg van trainer Henk de Jong won toen in eigen huis van Helmond Sport (4-1) en zette daarmee Almere City FC op 15 punten.

De club uit Flevoland kon alleen in theorie nog de tweede plek opeisen, omdat het doelsaldo van de Friese club ook veel beter is. Na de nederlaag van Almere City in Deventer is de terugkeer van Cambuur op het hoogste niveau in Nederland een feit. Cambuur speelde in het seizoen 2015-2016 voor het laatst in de Eredivisie. (ANP)