Legale liefde: hier is voor gestreden

Twintig jaar geleden werd in Amsterdam het eerste huwelijk tussen partners van gelijk geslacht voltrokken, en de gemeente wilde dat vieren. ,,We hadden vijf weken de tijd voor de opdracht, dus ik heb als een gek geworven op social media”, vertelt Coppejans. ,,Dat doe ik normaal nooit.” Uit het hele land kwamen aanmeldingen binnen; de geselecteerde stellen werden in een studio gefotografeerd en geïnterviewd, twee per dag. ,,Soms was een van beiden heel verlegen, maar de sfeer was zo kneitergezellig en veilig dat ze helemaal loskwamen.”

Coppejans (zelf al 25 jaar samen met zijn man onder een geregistreerd partnerschap) is zich door het project nog bewuster geworden van het maatschappelijk belang van het homohuwelijk,,Je wilt alles gewoon juridisch goed geregeld hebben. Voor de jongeren is trouwen soms ook een daad van activisme: ze doen het mede omdat het kán, omdat het hun recht is. En de romantiek, ja, die is er natuurlijk altijd.”