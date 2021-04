Pas plukte ik een koolzaadbloem.

Er stopte een meneer met een fiets om mij te vertellen dat dit een koolzaadbloem was.

„Dat weet ik”, zei ik, „en hij is eetbaar”. Ik at de bloem ter plekke op.

De meneer keek mij geshockeerd aan. Hij moest dit nieuwe feit even verwerken.

Vertwijfeld fietste hij weg.

