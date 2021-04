70 internationale prominenten eisen medische zorg Navalny

Ruim zeventig internationale prominente schrijvers, kunstenaars en academici hebben de Russische president Vladimir Poetin vrijdag opgeroepen om oppositieleider Aleksej Navalny onmiddellijk passende medische hulp te verlenen. Het verzoek werd onder meer gepubliceerd in de Franse krant Le Monde, met als ondertekenaars onder anderen schrijver J.K. Rowling en acteurs Jude Law en Vanessa Redgrave. De 44-jarige Navalny zit sinds zijn veroordeling begin februari vast in een berucht Russisch strafkamp nabij Moskou. Al wekenlang gaat zijn gezondheid achteruit.

„Hij heeft dringend medische hulp nodig”, aldus de oproep. Navalny heeft volgens de ondertekenaars een „ernstige neurologische aandoening die constante rugpijn en verlies van gevoel in zijn benen en armen veroorzaakt.” Ook lijdt hij aan „hevige hoest en hoge koorts”. Iedere Russische burger heeft volgens de ondertekenaars het recht om onderzocht en behandeld te worden door een arts van zijn keuze en het is nu aan de Russische president om dit af te dwingen.

Omdat het gevangenisbestuur weigert passende medische hulp te leveren, ging Navalny eind maart in hongerstaking. De Kremlincriticus zit momenteel een straf uit van 2,7 jaar in een strafkolonie, onder meer wegens het niet naleven van de voorwaarden van een eerder opgelegde voorwaardelijke straf. Onderdeel daarvan was een tweewekelijkse meldplicht. Daaraan kon Navalny echter niet voldoen, omdat hij in Duitsland werd behandeld wegens een zware vergiftiging met het zenuwgif novitsjok, hoogstwaarschijnlijk toegediend door de Russische inlichtingendienst FSB.