‘Huawei kon meeluisteren met mobiele gesprekken van KPN-klanten’

Het Chinese technologiebedrijf Huawei kon onbeperkt meeluisteren met gesprekken van klanten op het mobiele netwerk van KPN, doordat Huawei vanuit China ongeautoriseerde toegang had tot de kern van dit netwerk. Huawei schond hiermee afspraken die met KPN gemaakt waren. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een geheim intern rapport van KPN uit 2010.

Als KPN er in 2009 over denkt het management van bepaalde apparatuur volledig in handen van technici van Huawei te leggen, wordt er een risicoanalyse gemaakt door consultancybedrijf Capgemini. Daaruit blijkt dat Huawei in staat is om zowel binnen KPN als vanuit China „ongeautoriseerd, ongecontroleerd en ongelimiteerd KPN-mobiele nummers af te luisteren”, inclusief die van toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende en verschillende Chinese dissidenten. Daarnaast had Huawei inzicht in een database met afgetapte telefoonnummers. Dat is in strijd met de Telecommunicatiewet.

Het rapport dat Capgemini hierover schrijft wordt intern geheim gehouden. „Het voortbestaan van KPN Mobiel is ernstig in gevaar omdat mogelijk vergunningen worden ingetrokken of overheid en bedrijfsleven hun vertrouwen in KPN opzeggen indien bekend wordt dat de Chinese overheid ongecontroleerd mobiele KPN-nummers kan afluisteren en het netwerk kan platleggen”, zo staat volgens de Volkskrant in het rapport. De AIVD zou op de hoogte zijn van het rapport, maar zegt tegen de krant niet in te willen ingaan op specifieke vragen over de situatie in 2010.

KPN laat aan persbureau ANP weten geen indicatie te hebben dat klanten in het verleden zijn afgeluisterd of dat Huawei klantgegevens heeft gestolen. Volgens het telecombedrijf heeft geen enkele leverancier „ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde” toegang tot de netwerken en systemen. Naar aanleiding van het Capgemini-rapport is destijds bovendien besloten om het volledige onderhoud van het mobiele kernnetwerk niet door een externe partij te laten doen.

Huawei Nederland ontkent tegenover de krant dat het gegevens heeft onttrokken aan het KPN-netwerk. Vorige maand berichtte de Volkskrant al dat het bedrijf onbeperkt toegang had tot de klantgegevens van Telfort, een dochterbedrijf van KPN.