Wetenschappers weten nog steeds niet hoe het reukvermogen precies werkt. „Shocking” vindt Noam Hassenfeld, presentator van Unexplainable. „Omdat het zo basic is, een van de vijf zintuigen waar je op de basisschool al over leert.” Deze wekelijkse podcast van Vox Media gaat over „alles dat we niet weten”. De aflevering ‘No one nose’ gaat over het reukvermogen. Honden kunnen kanker ruiken – wist je dat? Een Britse vrouw die speurhonden traint, vertelt dat elke ziekte een eigen, unieke geur heeft en dat honden getraind kunnen worden om die geuren te herkennen. Dankzij haar eigen hond werd bij haar borstkanker in een vroeg stadium ontdekt. Kunnen honden worden ingezet door de medische wetenschap? Kan dit levens redden? Hassenfeld gaat op zoek.

Wetenschap 4 afl, 28 min, wekelijks nieuwe Vox Media