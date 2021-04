Handschrift op stembiljetten leek hetzelfde

In een Amerikaanse rechtszaal bekent een vrouw uit North Carolina dat ze geld kreeg toegestopt om lege stembiljetten in te vullen. Ze vertelt het met een snik in haar stem. Ze heeft spijt, ze deed het voor het geld, ze werd onder druk gezet. The Improvement Association, een nieuwe serie van Serial, gaat over Amerikaanse stemfraude. Journalist Zoe Chace (ook van This American Life) zoomt in op Bladen County in North Carolina, om de werking en impact van verkiezingsfraude te onderzoeken. In 2019 werd het afgelegen gebied nationaal nieuws: de resultaten van de congresverkiezingen werden nietig verklaard wegens fraude; het handschrift op veel stembiljetten leek hetzelfde. Chase dringt diep door in de lokale politiek en spreekt de hoofdrolspelers in dit frauduleuze politieke spel.

Amerikaanse politiek 5 afl, 45 min, wekelijks nieuwe Serial, New York Times