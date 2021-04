De sekswerker lijkt de ‘fans’ elders te moeten zoeken

Het concept achter OnlyFans is zo simpel als de naam doet vermoeden. De website biedt content creators, onder wie veel sekswerkers, een platform waar exclusieve foto’s en video’s kunnen worden verkocht. Anders dan op reguliere platforms is er volop mogelijkheid tot interactie tussen fans en sterren. Bezoekers abonneren zich op een specifieke gebruiker en krijgen daardoor toegang tot al hun foto’s en video’s. Het toegangstarief wordt door de maker zelf bepaald. Abonnementen kosten gemiddeld vijf tot 35 dollar per maand, maar je kunt ook per view betalen, fooi geven of extra betalingen doen voor gepersonaliseerde content.

OnlyFans trok sterren als Cardi B, Aaron Carter en actrice Bella Thorne aan, die al na de eerste 24 uur één miljoen dollar verdiend had met pikante foto’s op het platform. Het platform kreeg helemaal momentum nadat Beyoncé erover zong. Queen Bey bezegelde zo 2020 als hét jaar van OnlyFans. .

Maar de toegenomen aandacht voor de makers die het platform groot maakten, lijkt nu juist de doodsteek te betekenen. De expliciete foto’s en video’s zijn wat OnlyFans onderscheidt van andere (betaalde) socialemediaplatforms en een niche waarin oprichter en ondernemer Tim Stokely goed weet te boeren. De Engelse bankierszoon richtte al in 2011 de website GlamWorship op, die zich toelegde op een fetisj rondom rijkdom. Daaropvolgend zag onder meer Custom4U het levenslicht, waar gepersonaliseerde video’s konden worden opvraagd tegen betaling – ook daar waren sekswerkers in de meerderheid.

De toegenomen aandacht voor de makers die het platform groot maakten, lijkt nu juist de doodsteek te betekenen

Stokely wil met OnlyFans de nieuw verworven populariteit kapitaliseren. Maar om door te groeien zal het sexy imago moeten worden afschud, iets dat sekswerkers zorgen baart. Al sinds de oprichting in 2016 maken zij gebruik van het platform en werden door het verdwijnen van fysiek contact als gevolg van de pandemie veelal geheel financieel afhankelijk van hun activiteiten op OnlyFans. „Deze ontwikkeling hebben we eerder gezien op Patreon, Snapchat Premium, Tumblr en recent weer op Instagram”, vertelt ‘Sinnamon Love’ in een videogesprek.

Sex sells, maar geld ook

Onder dat pseudoniem werkt Kamilah Rouse al 26 jaar in de seksindustrie, won ze awards als pornoactrice en was ze een van de eerste zwarte vrouwelijke sekswerkers op het internet. Een kleine twee jaar geleden begon ze een account waarop ze solo content aanbiedt. „Bij de start van een nieuw platform worden makers van seksuele content getolereerd om bezoekers aan te trekken en populairiteit te genereren. Maar zodra de kans zich voordoet echt mainstream te gaan, of grotere investeerders zich aandienen, worden we er oneerbiedig uitgegooid”, vertelt ze.

Lees ook dit interview over het contentbeleid van Facebook: ‘Beelden van Zwarte Piet zijn echt schadelijk’

Begin deze maand kwam streamingdienst Videoland met een uitgebreide docu-serie over Nederlandse OnlyFans-creators. Een dag later kondigde een van de hoofdrolspelers aan dat zijn account definitief was verwijderd, zonder aankondiging. Levy van Wilgen, die al drie jaar actief is op het platform en er zo’n 55.000 euro per maand verdiende, postte regelmatig foto’s samen met andere makers en dat mag volgens nieuwe regels van het platform niet meer. Een extra richtlijn op de almaar groeiende lijst contentregels die vooral benauwend zijn voor de sekswerkers op het platform. Volgens een andere richtlijn mag content niet langer op publieke locaties worden vervaardigd.

Nastya Valentine opende haar account in maart, toen het coronavirus ook in haar woonplaats Los Angeles opmars maakte. „Ik verloor mijn baan en wist dat het lang zou kunnen duren voor ik weer zou kunnen werken”, vertelt ze. Ze organiseerde conceptuele feestjes en deed film- en productiewerk. “Daarin was ik altijd al uitdagend. Mijn laatste feestje heette ‘Horny Castle’”, lacht ze. In OnlyFans zag ze een kans om de financieel moeilijke periode te overbruggen.

Naarmate de pandemie langer aanhield, zag ze het aantal volgers en bijgevolg haar inkomen stijgen. Ze heeft nu honderden abonnees , vraagt hen ongeveer vier en een halve euro per maand en behoort tot de top 2,1 procent best verdienende aanbieders op het platform. Maar meer verdienen, betekent niet per se meer huid tonen of meer bijzondere festisjes en seksuele fantasieën praktiseren. „Veel van mijn volgers zijn op zoek naar de girlfriend experience. Ze zitten thuis, de hele dag op hun telefoon of computer en ze vervelen zich”, vertelt Valentine. „Ze willen met je praten en je leren kennen om een intiem moment met elkaar te creëren. Dat vereist vaak helemaal geen naaktheid of seksualiteit.”

Sekswerkersparadijs

Online werken is echter niet het sekswerkersparadijs dat OnlyFans het nu laat lijken. OnlyFans gaat Instagram achterna. Eigenaar van dat platform, Facebook paste in december vorig jaar nog de gebruiksvoorwaarden aan op basis van recente Amerikaanse wetgeving. Daarbij werden onder meer kanalen van sekswerkers en seksuele voorlichters op het platform aan banden gelegd, geblokkeerd of posts verwijderd zonder aankondiging of uitleg.

Lees ook: Een trouw bezoeker van sekswerkers: ‘Het is niet alleen een nummertje maken’

Die inhoudelijke ingreep zorgde voor nieuwe aanwas op OnlyFans. Valentine: „Maar ook daar blijft het dus niet lang veilig voor ons. Om de aandacht van de massa vast te houden, maakt OnlyFans nu vooral grote sterren en influencers het hof, promoten ze die accounts actief en zetten ze hun eigen sociale mediastrategie in op makers met meer kindvriendelijke content. Sporters, singer-songwriters, chefs, fitnessmodellen en make-up artiesten.” Wanneer nieuwe platforms zich in navolging op het succes van OnlyFans zullen aandienen, begint het riedeltje voor sekswerkers weer opnieuw. Zoals op grote concurrent Just For Fans, waar intussen steeds meer makers naar vertrekken.