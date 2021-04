Theater thuis: op je eigen bank waan je je een oorlogsvluchteling

Vanwege de nog altijd voortdurende lockdownmaatregelen grijpen theatermakers dezer dagen naar creatieve oplossingen om publiek te bereiken. Zo ook het Schiedamse stadsgezelschap De Stokerij. Nu bezoek van 1 persoon per dag aan een huishouden is toegestaan, speelt acteur Anne Rats de nieuwe voorstelling Oorlog bij mensen thuis, gewoon in de huiskamer, of in een andere ruimte waar ze anderhalve meter afstand kan houden.

Rats speelt een versie van zichzelf: een acteur van begin dertig die bij ons thuis een voorstelling komt spelen. Maar hoewel ze eigenlijk iets heel anders heeft voorbereid, komt ze vanwege een toevallig incident en haar rusteloze fantasie terecht in een uitgebreid ‘wat als?’-scenario. Ze stelt zich voor dat Frankrijk en Nederland met elkaar in oorlog zouden raken, en dat ze vanwege het geweld en het gevaar met haar gezin zou moeten vluchten (minus haar broer, die als verzetsleider achterblijft). Dwars door Europa voert de tocht, tot het gezin uiteindelijk in een vluchtelingenkamp in Egypte aankomt.

Invechten

De vluchtroute zelf is het minst interessante deel van de voorstelling: de tekst van Rats en Janne Teller heeft een te hoog ‘en toen, en toen’-gehalte en blijft veelal steken in de clichés van vluchtverhalen. Het wordt pas echt interessant als het gezin zich moet ‘invechten’ in de Egyptische samenleving. Na jaren in erbarmelijke omstandigheden in een kamp te hebben gewoond, krijgt het gezin een verblijfsvergunning – maar de ouders houden krampachtig vast aan een uiteindelijke terugkeer naar Nederland, en ook de kinderen blijven zich altijd tweederangsburgers voelen.

Lees ook deze reportage over ‘Oorlog’

De prikkelende omkering van de globale machtsverhoudingen binnen het migratievraagstuk werkt beter naar mate de details specifieker worden. De gitaarliedjes waarmee Rats zichzelf begeleidt voelen zonder uitzondering geforceerd, maar het doet weinig af aan de krachtige kern van de voorstelling: door middel van een doeltreffend concept werpt Oorlog een empathische blik op de ervaringen van oorlogsvluchtelingen.

Theater Oorlog (10+) door De Stokerij. Gezien 15/04, in de eigen huiskamer. Tournee t/m 27 mei. Info destokerijschiedam.nl ●●●●●