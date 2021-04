Limburgs ziekenhuis ‘verbijsterd’ over vaccinbeleid: ‘Beste minister, wij kunnen niet langer wachten’

De Nederlandse ziekenhuizen luiden de noodklok over het uitblijven van voldoende vaccins voor hun personeel dat Covid-zorg levert. In een open brief aan demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) hekelt het Limburgse Zuyderland-ziekenhuis vrijdag zijn „vaccinatiezwabberbeleid”. Door het voorlopig staken van inentingen met AstraZeneca en Janssen bij mensen onder de zestig jaar kunnen ziekenhuizen tienduizenden zorgverleners voorlopig niet vaccineren, terwijl de derde golf op een hoogtepunt is en het ziekteverzuim door het hele land hoog is.

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Ernst Kuipers en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Ad Melkert gaan vrijdagavond naar het ministerie van Volksgezondheid voor een ingelast overleg met De Jonge. De woordvoerder van Kuipers hoopt dat er „heel snel helderheid komt”. Het Zuyderland-ziekenhuis dreigt komende maandag gewoon te gaan prikken met de AstraZeneca-vaccins die nog in de koelkast liggen, zegt directeur David Jongen in een gesprek met NRC. „We overwegen dit echt serieus. We hebben er niet heel veel, maar het gaat ons om het principe.”

De open brief aan De Jonge van het Zuyderland begint met het verhaal van een patiënt die afgelopen nacht met ernstige Covid-19 in het ziekenhuis werd opgenomen. Deze man van in de zeventig had een uitnodiging van AstraZeneca van zijn huisarts geweigerd, vanwege de onrust over het vaccin. „Hij dacht: ik wacht op Pfizer”, vertelt internist Frans Erdkamp, lid van de vaccinatiewerkgroep van het Zuyderland. „Hij zei: ik ben zo stom geweest, ik wil andere mensen waarschuwen.”

Het Zuyderland schrijft „verbijsterd” te zijn door De Jonge’s besluiten over de vaccins. „Beste minister, wij kunnen niet langer wachten. Geen dag langer. Onze IC’s liggen vol met dertigers, veertigers en vijftigers. (…) Wilt u alstublieft stoppen met dralen en onrust zaaien, met insinueren dat u veiligheid biedt door alles eerst goed uit te laten zoeken?”

Uw open brief leest als een noodkreet. Voelde u zich niet gehoord?

Jongen: „Wij ergeren ons al weken aan het feit dat een groot deel van ons ziekenhuispersoneel nog ongevaccineerd moet rondlopen. De ziekenhuizen moesten al heel intensief lobbyen om het AstraZeneca-vaccin te krijgen voor personeel dat Covid-zorg doet. Twee weken geleden was dat geregeld en stonden we klaar om te prikken en kon het niet doorgaan. Daarna kregen we afgelopen zaterdag Janssen toegewezen, kon het wéér niet doorgaan. Ik krijg het niet meer aan mijn mensen uitgelegd, het leidt tot heel veel onrust, mensen voelen zich onveilig. Vaccineren is the way out.”

U noemt De Jonge’s besluit tot de prikstops „verbijsterend”.

„Ja, de kern van het verhaal is dat het risico op een ernstige bijwerking ongelofelijk klein is en dat je zoveel meer gezondheidswinst haalt als je wel vaccineert. Medisch specialisten hebben dat uitgebreid toegelicht. De Jonge moet echt steviger gaan staan voor het belang van de zorgmedewerkers. In het begin van een pandemie kun je nog begrip opbrengen voor schaarste aan vaccins, maar nu kunnen we dat echt niet meer. Mijn mensen staan hier zonder vaccinatie, met enkel een mondkapje, Covid-patiënten te behandelen. Ik zou het zelf niet meer kunnen. Maar zij doen het toch, al een jaar lang, elke dag weer.”

Hoe ernstig is de situatie in uw ziekenhuis momenteel?

„Het ziekteverzuim bij ons ligt weer boven de 9 procent, er zijn nog steeds medewerkers die uitvallen omdat ze zelf corona krijgen. Afdelingen als de IC en spoedeisende hulp staan onder hoogspanning, de bedden liggen vol. We hebben in deze derde golf alweer 50 procent van onze reguliere zorg moeten afschalen, tien van de twintig operatiekamers zijn weer gesloten. Al die mensen hebben we weer nodig om extra IC-bedden te openen.”

In de brief staat dat De Jonge onrust zaait over de vaccins. Wat bedoelt u daarmee?

„De patiënt die wij vandaag opnamen kon de haren wel uit z’n hoofd trekken, zoveel spijt had hij dat hij zijn prik niet had gehaald. De minister zaait natuurlijk niet met opzet onrust, maar je ziet het wel gebeuren. Ik verwacht dat ook niet al onze medewerkers het AstraZeneca-vaccin nog willen, mensen zijn gaan twijfelen.”

Wat moet er volgens u nu gebeuren?

„Ik hoop dat er een oplossing komt uit het overleg vanavond of later dit weekend. Dat de minister de ziekenhuizen snel genoeg Pfizer-vaccins kan aanbieden. We kunnen niet weken op een oplossing wachten.”