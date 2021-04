Ja hoor, zei Tonnie de tonijn

Het zal ook weer eens niet zo zijn

Een zonnepark op water

Pas nu de zee is leeggevist

Maakt de klimaatevangelist

Zich zorgen over later

Ons wacht een schaduwrijk bestaan

Wanneer dit plan echt door zal gaan

Ter heil van onze aarde

Maar goed dus: Vanaf nu te koop,

Mijn fijne doorzon-biotoop

(Snel, voor het daalt in waarde!)