Wie kan de miljoenenhuizen aan de ‘Goudkust’ van Amsterdam nog betalen?

Houten planken tegen de muur, een kruiwagen in de hoek, her en der gereedschap, de vloer bezaaid met zaagsel en bedrading. Zo ziet de woonkamer van vastgoedinvesteerder Remko Dickhaut er nu uit. Zijn woning in Buitenveldert is in aanbouw. „Maar het wordt waanzinnig.” Na twaalf jaar wonen in de Michelangelostraat gaat hij zijn geliefde Apollobuurt verlaten. Wat hij hier bouwt, een huis van 375 vierkante meter met twee verdiepingen en een ruime tuin, was daar niet mogelijk. „Ja, voor vier of vijf miljoen misschien.”

Te dure huizen Een woning in de Apollobuurt kost gemiddeld 1,07 miljoen euro, ruim 6 ton meer dan het landelijk gemiddelde.

De Apollobuurt is de duurste wijk van Amsterdam. Delen ervan heten in de volksmond ook wel ‘de Goudkust’ van de stad. Een koopwoning is er sinds eind vorig jaar gemiddeld ruim één miljoen euro waard, blijkt uit data van technologiebedrijf Calcasa. Maar vier, vijf of zes miljoen is ook niet ongebruikelijk, zegt Eran Hausel van Heeren Makelaars, al 23 jaar actief in de buurt. Zo heeft hij een huis te koop in de Apollolaan met een prijskaartje van 5,5 miljoen euro. Dat is: minstens. „Huizen worden hier vaak met 10, 15 of zelfs 20 procent overboden.”

Reden voor vastgoedbelegger Dickhaut en zijn gezin – vrouw, twee tieners en een hond – hun heil buiten de buurt te zoeken. „Ik wilde eens een écht huis hebben. We wonen nu in een lekker appartement, van 210 vierkante meter en drie verdiepingen, maar dat begint pas op tweehoog.”

Nu transformeert hij een bungalow uit de jaren zestig in een modern huis van twee verdiepingen. Mét begane grond – wel zo fijn voor de hond, al tien jaar oud. „Eigenlijk doen we het voor hem, haha.”

15.500 euro huur

Helemaal van harte was de beslissing om naar Buitenveldert te verkassen niet. Dickhaut: „Het leek me zo’n saaie buurt, met al die grijze flats. Dat we er zelf een modern huis kunnen bouwen, maakt het goed.” Hoewel nog in aanbouw, valt het huis met hoge plafonds en veel glas inderdaad op tussen de rechthoekige bungalows en flats.

Dat is aan de Apollolaan wel anders. De woning die makelaar Hausel daar op de markt heeft – een 360 vierkante meters tellend appartement op een benedenverdieping – is een goede representant van de huizen die je in deze luxueuze wijk aantreft. In de wit gestucte muur brandt een gashaard, door het vele glas valt het licht van buiten royaal de woonkamer binnen en iedere slaapkamer heeft een eigen badkamer. Het bakstenen gebouw met houten deuren is, net als de rest van de wijk, in de stijl van de Amsterdamse School.

Bewoners zijn veelal jonge gezinnen, zegt Hausel. De markt kent hier „weinig veranderingen”, en ook het aantal bewoners is vrij constant: in 2017 had de Apollobuurt 8.691 bewoners, dit jaar zijn dat er 8.501 – een kleine daling.

Het huis in de vooroorlogse woonwijk, waar zowel appartementen als vrijstaande woningen en villa’s staan, werd voorheen verhuurd voor zo’n 15.500 euro per maand, door een belegger. Huurders waren vrijwel altijd expats. De gemeente Amsterdam maakte het beleggers vorig jaar moeilijker op de huurmarkt, door een zelfbewoningsplicht in te stellen voor nieuwbouw. Kopers moeten daardoor zelf in zo’n huis wonen, en kunnen het niet verhuren. Maar dat geldt niet voor huizen in de Apollobuurt, goeddeels gebouwd in de jaren twintig en dertig.

Beperkte prijsstijging

Wethouder Laurens Ivens (wonen, SP) ziet het liefst óók een zelfbewoningsplicht voor bestaande huizen. „Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, waarmee de gemeente voor vijf jaar zo’n plicht kan instellen in bepaalde wijken, mits goed onderbouwd. Hopelijk komt die plicht er ook in de Apollobuurt.” Het kan huurprijzen wellicht ietwat drukken, maar op koopprijzen heeft de gemeente weinig invloed. Ivens: „Al droom ik daar soms wel van.”

De prijzen stegen hier in de Apollobuurt sinds 2017 met 28 procent, toen het gemiddelde op een ruime acht ton zat. Die groei is in lijn met de rest van Amsterdam, maar lager dan op andere plekken in Nederland. Hausel kijkt er niet van op: „Amsterdam liep voor op de rest van Nederland. De prijzen stegen hier eerder al veel harder, terwijl andere gebieden stilstonden.”

Foto Olivier Middendorp Foto Olivier Middendorp Foto Olivier Middendorp Apollolaan, Amsterdam-Zuid

Foto’s Olivier Middendorp

Betekent de relatief geringe stijging dat Amsterdam bijna het plafond bereikt heeft? Makelaar Hausel: „Daar is niet genoeg voorraad voor. Er staan in Amsterdam ongeveer 430.000 woningen, waarvan 130.000 in de koopsector. Daarvan staan er gemiddeld 2.200 te koop. Dat is heel weinig, de vraag ligt minstens vijf keer hoger. In combinatie met de lage hypotheekrente, 2 procent, zorgt dat ervoor dat de prijzen blijven stijgen.”

Huizen bijbouwen

Wethouder Ivens beaamt dat Amsterdam voorliep op de rest van Nederland. „Maar op een gegeven moment vlakt dat weer af, en dat is wat je nu ziet, mede onder invloed van de coronacrisis.” In tegenstelling tot Hausel denkt Ivens wél dat de stad qua huizenprijzen tegen een „natuurlijke grens” kan aanlopen. „Er zijn op een gegeven moment simpelweg niet voldoende mensen met genoeg geld op hun rekening.”

Nog meer woningen bouwen zou de oververhitte markt wat kunnen ontlasten, zegt Hausel, maar de vraag is: waar komen die dan? In de Apollobuurt, bijvoorbeeld, is daar nauwelijks ruimte voor.

Ivens: „We bouwen nu jaarlijks 6.500 nieuwe woningen, dat willen we opvoeren tot 7.500. Dat nabije gemeenten óók bijbouwen, verdubbelt het aantal nieuwe woningen in de metropoolregio. Het kan dan zo zijn dat Amsterdammers die behoefte hebben aan een rustige woonwijk en een grote tuin daar belanden.”

Gemeenten als Haarlem of Ouderkerk aan de Amstel „doen het goed”, beaamt Hausel. „Verder weg willen mensen zelden. En anders komen ze vanzelf terug, omdat ze de reuring van de stad missen.”

Dat geldt ook voor Dickhaut: in Friesland of Drenthe kan hij voor hetzelfde geld misschien een heel landgoed bezitten, maar hij wil de stad niet uit. In zijn oude Apollobuurt was geen ruimte om een huis te bouwen en dus week ook hij uit naar „de randen van de stad”. ‘Dáár ga ik niet heen’, was het eerste wat zijn vrouw zei toen hij over Buitenveldert begon. „Maar inmiddels zien we onszelf hier oud worden.”