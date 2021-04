Wereldwijd drie miljoen doden door corona

In september 2020, toen de miljoenste dode door Covid-19 werd geregistreerd, noemde Michael Ryan, directeur noodsituaties van wereldgezondheidsorganisatie WHO, het „niet alleen voorstelbaar, maar helaas zeer waarschijnlijk” dat de pandemie twee miljoen levens zou eisen. Dit weekend registreert de Johns Hopkins Universiteit, waarvan NRC de telling volgt, al de driemiljoenste dode.

Het duurde bijna een half jaar totdat Covid-19 een miljoen slachtoffers telde, krap vier maanden tot miljoen twee werd geregistreerd, en slechts drie maanden tot miljoen drie. Hoewel er vooral in westerse landen inmiddels flink wordt gevaccineerd, weten nieuwe virusvarianten mensen sneller te besmetten. Het einde van de pandemie is dus nog niet in zicht. Dat maakt het „helaas zeer waarschijnlijk” dat ook de vier miljoenste Covid-dode op een dag geteld zal moeten worden.

Aantal coronadoden per land 1. Dit zijn alle landen van de wereld naar grootte van de bevolking. 2. Nu zijn ze gegroepeerd per continent. 3. De grootte van de bollen geeft nu het aantal coronadoden weer. Je ziet dat vooral Europa flink getroffen is. 4. Het aantal doden in duizendtallen. In de VS, Brazilië en Mexico samen vielen al ruim 1 miljoen doden. 5. Als we kijken naar doden per miljoen inwoners, zie je dat verschillende Europese landen diep rood zijn.

Corona in Europa: hoe grijpt het virus om zich heen?