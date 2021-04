VVD’er Johan Remkes waarnemer in Limburg

Johan Remkes wordt waarnemend commissaris van de koning in Limburg. Hij gaat volgende week aan de slag, bevestigt Johan Remkes tegenover NRC. „Deze loodgieter uit Groningen gaat Limburg helpen. De Staten moeten aan de slag”, zegt hij in een eerste reactie.

De 69-jarige Remkes volgt de CDA’er Theo Bovens op. Die kondigde vorige week vrijdag zijn vertrek aan. Bovens wilde aanvankelijk nog maximaal zes maanden aanblijven als ‘gouverneur’, maar hij liet donderdag weten alsnog snel weg te willen. Naar eigen zeggen viel hem de combinatie van de hoeveelheid werk en het rouwproces door zijn afscheid te zwaar.

Remkes heeft veel ervaring op verschillende bestuurlijke niveaus. De VVD’er was van 12 oktober 2019 tot 1 juli 2020 waarnemend burgemeester van Den Haag. Daarvoor was hij onder meer commissaris van de koning in de provincie Noord-Holland en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2002-2007). Remkes was ook voorzitter van het adviescollege dat in 2019 en 2020 adviezen aan het kabinet-Rutte III uitbracht over de stikstofproblematiek.

Voltallige college stapte op

Bovens stapte vorige week op, nadat eerder al alle zeven Limburgse gedeputeerden hun ontslag aanboden. Aanleiding vormde een publicatie van NRC over de affaire rond landschapsorganisatie IKL en haar directeur, de oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Dat artikel kwam bovenop drie eerdere integriteitsaffaires rond het provinciebestuur. De Provinciale Staten vonden het optreden van het afgetreden college op integriteitsgebied niet doortastend genoeg en willen „een andere bestuurscultuur”.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) kondigde de waarnemend commissaris van de koning hoogstpersoonlijk aan. Ze kwam vrijdag naar het Gouvernement in Maastricht voor spoedoverleg met de fractievoorzitters van Provinciale Staten.

Nieuw provinciebestuur

De Staten vergaderen deze vrijdag over de vorming van een nieuwe coalitie. VVD-fractievoorzitter Karin Straus lijkt daarin steun te krijgen van een Statenmeerderheid voor twee moties. De eerste daarvan vraagt om de aanstelling van een of twee verkenners die gaan bekijken hoe er „met vaart” een nieuw provinciebestuur met een zo breed mogelijk draagvlak kan worden gevormd.

Een tweede motie vraagt de als eersten afgetreden CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus om in de Staten vragen te komen beantwoorden over de IKL-affaire.

Het CDA heeft gezien de integriteitsaffaires aangekondigd bij voorkeur geen bestuurders te leveren.

Limburg kende de afgelopen twee jaar een extraparlementaire coalitie. Daarin zaten op persoonlijke titel twee CDA’ers en eenlingen (PVV, JA21, VVD, ex-GroenLinks en een vertegenwoordiger van een lokale partij).