Berichtenverkeer voedt twijfel over geloofwaardigheid kroongetuige Nabil B.

Wat is het nieuws? Er zijn nieuwe “explosieve” berichten vrijgekomen van Nabil B., kroongetuige in de strafzaak Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. De berichten gaan over een gevoelige periode in de weken voor het afsluiten van de kroongetuigendeal.

. In de berichten wordt ook gesproken over een moordaanslag op Mo Razzouki, een van de verdachten. “De berichten staan op gespannen voet met het beeld dat de kroongetuige ons heeft voorgehouden“, aldus de advocaat van Razzouki.

Het is 11.00 uur vrijdagochtend als advocaat Nico Meijering het woord neemt in de strafzaak Marengo. Hij begint over een nieuw proces-verbaal van de politie waarin verslag wordt gedaan van berichtenverkeer tussen kroongetuige Nabil B. en zijn partner. „De inhoud is toch wel als schokkend ervaren”, aldus Meijering. „Het is explosief.”

De berichten werpen nieuw licht op een de cruciale weken voordat Nabil B. op 27 december 2017 een kroongetuigendeal tekende met justitie. Daarover is Nabil de afgelopen weken intensief ondervraagd. Ze stonden op een verzwegen iPhone waarvan zijn toenmalige, anonieme, advocaat een jaar geleden melding maakte bij justitie, nadat hij de verdediging van Nabil had neergelegd.

Na een jaar juridisch touwtrekken is een deel van de inhoud van de telefoon aan het Marengo-dossier toegevoegd. Het gaat om enkele honderden van de in totaal 17.152 berichten die de politie op de telefoon heeft gevonden. De inhoud ervan staat volgens Meijering op gespannen voet met de inhoud van de verklaringen die Nabil B. eerder deze week heeft afgelegd over zijn cliënt: de bijna 40-jarige Mo Razzouki uit Utrecht.

Mo is een jongere broer van hoofdverdachte Saïd Razzouki lijkt een cruciale rol te gaan spelen in de strafzaak Marengo tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Wat is er bekend over de vriendschap op Mo Razzouki en Nabil B. en waarom zijn deze berichten zo belangrijk?

Het verraad

Kroongetuige Nabil B. en verdachte Mo Razzouki trokken jarenlang samen op in het Utrechtse criminele milieu. Ze verdienden geld met handel, maar kwamen ook bij elkaar over de vloer. Samen stappen, etentjes met hun vriendinnen, trouwerijen, geboortes, begrafenissen. De vriendschap werd beklonken met een afspraak: Als Mo vast kwam te zitten, zou Nabil partner en kinderen van Mo financieel helpen, en vice versa. Mo houdt zich aan die afspraak als Nabil begin 2017 wordt aangehouden voor betrokkenheid bij een vergismoord.

Toch besluit Nabil zijn vriend Mo te belasten in zijn verklaringen als hij eind 2017 zijn kroongetuigendeal tekent. De grote vraag: waarom heeft hij zijn beste vriend verraden? Het is een vraag die Mo’s advocaat Nabil afgelopen maandag tijdens een verhoor in de strafzaak Marengo op vele manieren stelde. Zijn antwoord bevredigde niet. „Ik ken hem, zei Mo Razzouki aan het einde van de dag gefrustreerd. „Hij wil gewoon geen antwoord geven.”

Tijdens het urenlange verhoor valt Nabil telkens terug op hetzelfde antwoord over het verraad van zijn vriend Mo. Volgens Nabil was hij er in de loop van het jaar achter gekomen dat zijn vriend Mo hem dood wilde, net als hun gezamenlijke baas Ridouan Taghi. „Toen ik er in het najaar achterhaalde dat Mo daarover tegen mij had gelogen, wist ik het zeker.” Die leugen was de reden voor Nabil B. om niet alleen tegen Ridouan Taghi, maar ook tegen Mo Razzouki belastende verklaringen af te leggen over liquidaties in de Utrechtse onderwereld.

Maar dat spoort niet met de nieuwe berichten op zijn telefoon, zo blijkt nu: „Het enige wat voor mij duidelijk is, is dat Mo niet loog”, zegt Nabil tegen zijn vriendin op 18 december 2017, iets meer dan een week voordat hij zijn deal tekent. „Die zal mij nooit wat aan doen”, vervolgt Nabil. „Check wat hem is overkomen.”

Mislukte moordaanslag

Met die zin verwijst Nabil naar een moordaanslag die in de nacht van 17 op 18 december op Mo Razzouki is gepleegd. Mo overleeft de aanslag. Tegen zijn vrouw zegt Nabil schuldbewust dat die aanslag misschien wel zijn schuld is. „Waarom is het jouw fout?”, vraagt zijn vrouw. „Ik heb toch gezegd wie er achter zat destijds. Die mensen zijn gaan rechercheren en weten dat ik met Mo om ga.”

In een uitleg van deze soms wat cryptisch geformuleerde berichten concludeert de politie dat Nabil B. het hier waarschijnlijk heeft over familie van een jongen die in het Utrechtse Hakim Illi werd genoemd. Hakim is begin 2017 per vergissing vermoord, hij werd aangezien voor iemand anders, die volgens het Openbaar Ministerie op de dodenlijst stond van Ridouan Taghi.

De moord op Hakim zorgt voor grote consternatie, omdat Hakim lid is van een invloedrijke onderwereldfamilie. Nabil kent die familie goed en vertelt aan een oom van Hakim dat Ridouan Taghi achter de vergismoord op Hakim zit. Het zorgt voor een schok, omdat de oom van Hakim Taghi goed kent en waarschijnlijk ook zaken met hem heeft gedaan.

Nabil B. kent alle details over de moord op Hakim, omdat hij in opdracht van Taghi een vluchtauto voor de schutters heeft geregeld. Na zijn bekentenis aan de familie van Hakim weet Nabil dat hij klem zit: zijn baas Ridouan Taghi en de familie van Hakim. Van Saïd Razzouki krijgt Nabil naar eigen zeggen de bevestiging van zijn vermoeden: Ridouan Taghi wil hem dood. Daarom stapt hij naar de politie. „Ik was verraden. Ik dacht ik ga verklaren om ze terugpakken. Wat er tegenover moest staan was mijn veiligheid.”

De blackberry

Nadat Nabil in het voorjaar zijn eerste verklaringen heeft afgelegd bij de politie over de rol van Taghi en zijn handlangers bij liquidaties in de Utrechtse onderwereld, komt het onderzoek in de zomer van 2017 in een stroomversnelling. Dat heeft alles te maken met de vondst van versleutelde PGP-berichten die de recherche leesbaar weet te maken. Die berichten ondersteunen de verklaringen van Nabil zo dat de gesprekken tussen hem en justitie in een „stroomversnelling” terechtkomen.

Op dat moment twijfelt Nabil nog altijd over de vraag of hij echt een deal wil en maakt hij zich zorgen over de veiligheid van zijn vrouw en zijn familie. Om die reden ontstaat er via via contact met Mo Razzouki en krijgt hij, buiten medeweten van justitie om, op zijn cel de beschikking op een cryptofoon. Daarmee communiceert hij met de broers Razzouki en indirect ook met Ridouan Taghi. Nabil deed dat voor zijn veiligheid. Hij wilde weten of hij en zijn naasten gevaar liepen.

In najaar van 2017 biecht Nabil B. op dat hij via een cryptofoon contact heeft gehad met zijn voormalige vrienden: Taghi en de broers Razzouki. Zijn verhaal dat hij de cryptofoon niet meer heeft, wordt geaccepteerd door de officier met wie hij onderhandelt over zijn deal. Nabil hoeft de telefoon niet in te leveren en de berichten niet te laten lezen. Hij vertelt er niet bij dat hij naast die cryptofoon ook de beschikking heeft over een iPhone, een kwestie waarover hij later ook tegenover de rechtbank onder ede zal liegen.

Hakim Illi

Als zijn advocaat begin december 2017 inzage krijgt in zijn strafdossier met de daarin opgenomen PGP-berichten over zijn rol bij de moord op Hakim Illi, zoekt Nabil met die iPhone contact met zijn vriendin: „Advocaat heeft dossier gehad”, appt hij aan zijn partner. De inhoud is „vrij belastend.” Hij verwacht dat zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd met negentig dagen.

Een paar dagen later bespreken hij en zijn vriendin de berichten op misdaadblog Crimesite, dat verslag heeft gedaan van de openbare zitting de zaak van Nabil is besproken. Zijn vriendin vindt het heftig om „die hele opsomming te lezen” van wat Nabil allemaal gedaan zou hebben. En ook dat de familie van slachtoffer Hakim „op onderzoek is gegaan”. Maar ze vinden het positief dat ook gemeld wordt dat Nabil zich op „zijn zwijgrecht beroept”.

Na de behandeling van zijn zaak heeft Nabil opnieuw contact met Mo via de cryptofoon. En weer verzwijgt hij dat tegenover justitie. Volgens Nabil is het in die periode dat hij tot de conclusie komt dat Mo Razzouki heeft gelogen. Dat kan volgens Nabil maar een ding betekenen, zo legde hij afgelopen maandag uit aan de rechtbank: Mo Razzouki wilde hem dood. En daarom besluit hij een belastende verklaring af te leggen over Ridouan Taghi, Saïd Razzouki en zijn oude vriend Mo Razzouki.

Bang voor oorlog

Na de aanslag op Mo Razzouki, die in de nacht van 17 op 18 december van dichtbij wordt beschoten en ontsnapt aan de dood, hebben Nabil en zijn vriendin de hele dag intensief contact, zo blijkt uit de berichten die op de iPhone zijn gevonden. „Ik weet ook niet wat ik moet zeggen liefje. Hij heeft geluk gehad en zichzelf goed kunnen verweren”, zegt Nabil over Mo. Zijn partner zegt dat ze contact zal zoeken met de vriendin van Mo om te horen hoe het met hem gaat. Ze stuurt berichten van haar door aan Nabil: „Gaat goed, wel geschrokken”.

Een paar uur laten appt Nabil dat het OM „nu snel in actie” wil. „Ze zijn bang voor oorlog.” Nabil vertelt dat hij een „dubbel” gevoel heeft: „aan de ene kant wil ik heel graag stoppen, aan de andere kant lastig.” Ook zegt hij dat het een bevestiging is dat Mo „niet loog”. Dan blijkt dat Nabil in juni ook al contact heeft gehad met Mo en dat er kennelijk toen ook al een poging op zijn leven is geweest. Mo is daarbij niet gewond geraakt maar iemand anders wel. „Het OM vertelt mij niet alles”, zegt Nabil dan.

Nieuwe stukken

Diezelfde avond zoekt Nabil nogmaals contact met zijn vriendin. Hij heeft dan nieuwe stukken gezien waaruit Nabil „niks dreigends” haalt. „Justitie wil me enkel gebruiken”, aldus Nabil.

En dan begint hij weer over Mo. „Het enige wat mij nu duidelijk is dat Mo niet loog. Check wat hem is overkomen. Dat is mijn fout.” Daarna vervolgt hij met het bericht: „Fuck it. Ik kan heeeel veeeel maken naar justitie.” Als laatste stuurt hij een bericht van RTV Utrecht over doorzoekingen na de schietpartij waarbij Mo gewond is geraakt. Hij is in het ziekenhuis door de politie aangehouden.

Iets meer dan een week daarna tekent Nabil B. zijn kroongetuigendeal, met daarin belastende verklaringen over Mo. Volgens Nabil is Mo net als hij betrokken bij een liquidatie in de zomer van 2016 en de vergismoord op Hakim Illi in 2017. Maar kloppen die verklaringen wel echt? Volgens Mo Razzouki en zijn advocaat Nico Meijering blijkt uit het nieuwe berichtenverkeer tussen Nabil B. en zijn vriendin dat de kroongetuige heeft gelogen.

De grote vraag is waarom. Mo Razzouki heeft meerdere keren gesuggereerd dat Nabil B. over hem heeft gelogen om zichzelf groter te maken en een betere deal uit te kunnen onderhandelen. „Ik ken hem’, aldus Mo Razzouki over Nabil B. „Ik weet hoe hij denkt. Hij is een oplichter en een leugenaar.” De vraag is nu wie de rechter gelooft: kroongetuige Nabil B. of zijn vriend Mo Razzouki.

Die vragen komen ongetwijfeld terug als de inhoudelijke behandeling van de strafzaak Marengo eind mei verder gaat. Voor die tijd wordt de partner van Nabil B. als getuige gehoord.