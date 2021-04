Stop het gedogen van winstuitkering in de zorg

Winst en zorg horen niet bij elkaar. Tijdens de verkiezingscampagne buitelden de politieke partijen over elkaar heen om winstuitkeringen in de gezondheidszorg taboe te verklaren. Verdwijnt daarmee het principe van privaat ondernemerschap voorgoed uit de zorg? Dat is natuurlijk afhankelijk van de uitkomst van de formatie. Gaan we de winstuitkering verbieden? En zal er ook op gehandhaafd worden zodat het gedogen, middels slimme constructies, van winstuitkering verdwijnt? Of gebeurd het tegenovergestelde: dat winstuitkering juist mogelijk wordt in de hele zorg.

Mark van Houdenhoven is ceo van de Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Eén voorbeeld. Op 22 maart werd bekend dat de Zweeds-Duitse investeringsmaatschappij Triton een belang van 70 procent in Bergman Clinics neemt. Bergman Clinics, de grootste keten van privéklinieken in Nederland, is actief in oogheelkunde en orthopedie, en wil doorgroeien in Duitsland en Scandinavië. Naar verluidt werd voor de overname mogelijk 700 miljoen euro betaald.

Een investeringsmaatschappij die klinieken opkoopt! Op basis van alle verkiezingsretoriek kon worden verwacht dat de zorgwoordvoerders zich luidkeels in de media zouden roeren. Maar zij bleven doodstil. Vreemd. Een investeringsmaatschappij steekt niet zomaar ergens geld in. Zo’n investering moet worden terugverdiend. Hoe? Dat kan alleen door winst te maken en in welke vorm dan ook uit te keren aan de investeerder.

Taboe

Formeel mogen Nederlandse klinieken die ziekenhuiszorg leveren, zoals Bergman, geen winst uitkeren. Dat is vastgelegd in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Ik ben benieuwd hoelang deze beperking blijft gelden. Houdt een nieuw kabinet het taboe overeind, of zien de Tritons van deze wereld een opening?

Voor iedereen die in de zorg werkt is het van groot belang dat er snel duidelijkheid komt. Daarom pleit ik ervoor dat de politieke partijen zich hierover uitspreken. Niet alleen over deze ene investering, want in de zorg zijn al vele jaren investeerders actief. Ook waar er hoegenaamd geen winstuitkering mogelijk is.

Tweede voorbeeld in 2015 heeft Gimv (de voormalige Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen) geïnvesteerd in Equipe Zorgbedrijven. Gimv is aan de Belgische beurs genoteerd (Euronext Brussel). Door de aankoop van onder meer Equipe is hun dividenduitkering gestegen, schrijft GIMV in het jaarverslag 2018 -2019. Opvallend, want een onderneming als Equipe Zorgbedrijven, met daarbinnen WTZi-erkenningen, mag geen winst uitkeren. Toch?

Verder zoeken geeft het antwoord. Equipe Zorgbedrijven bestaat uit meerdere gespecialiseerde klinieken. Waaronder de stichting Xpert Clinic die voldoet aan de eisen van de WTZi. Deze stichting maakt met zorgverzekeraars afspraken over te leveren zorg. Zij heeft echter helemaal niemand in dienst.

De door de stichting gecontracteerde zorg wordt uitgevoerd door een vijftiental Xpert Clinic entiteiten die werkzaam zijn binnen Equipe Zorgbedrijven. Deze diensten worden verleend op vierentwintig locaties. Zij brengen hun kosten in rekening bij de stichting Xpert Clinic, die de WTZi-erkenning heeft en de contracten met de zorgverzekeraars.

Deze in rekening gebrachte kosten zijn toevallig even hoog als de opbrengsten, waardoor er in de Stichting zogenaamd geen of bijna geen winst wordt gemaakt. De winst zit dan in de vijftiental Xpert Clinic entiteiten. Dat Gimv het over ‘dividend’ heeft, betekent dat er winst wordt uitgekeerd – in weerwil van het bestaande verbod op winstuitkering. In weerwil van het feitelijk fictief geleden verlies van de stichting Xpert Clinic in 2019. Soortgelijke constructies komen veel voor in Nederland. Via slimme constructies wordt al gewoon winst uitgekeerd. Dit verklaart de interesse van private investeerders.

Slim en slinks

Onlangs heeft ook Korian, een van de grootste zorgleveranciers in Europa, het Nederlandse bedrijf Stepping Stone overgenomen. Korian is in zes landen vertegenwoordigd, met ongeveer 470.000 cliënten en 56.000 medewerkers in zo’n 900 organisaties. Totale omzet in 2020: bijna 4 miljard euro. Korian is aan de Franse beurs genoteerd en keert winst uit. Stepping Stone is een organisatie waar ouderen met dementie in zorgappartementen wonen en zorg ontvangen. Het zorgdeel wordt gefinancierd uit de publieke Wet langdurige zorg (Wlz). Het woondeel daarentegen moet iedereen zelf betalen, tussen de 1.700 euro en 3.900 euro per maand. Winstuitkering is onderdeel van de gehele bedrijfsvoering van Korian, zowel het zorgdeel als het woondeel.

Stepping Stone, Bergman en Equipe zijn succesvolle zorgorganisaties. Een integraal onderdeel van het zorgstelsel. Ze weten het bestaande aanbod te vernieuwen. Daarmee vervullen zij een belangrijke functie. Prima. Maar wat vindt ‘de politiek’ ervan dat er slim en slinks winst wordt uitgekeerd? Dit is immers tegen het principe van winstuitkeringen binnen het zorgstelsel. En ontstaat hiermee niet oneerlijke concurrentie met publiek gefinancierde zorginstellingen?

Ik wacht op een antwoord. Gezien de overnames en investeringen verlangen ook investeerders en private ondernemers duidelijkheid. Zij betogen dat privaat ondernemerschap garant staat voor efficiënte, effectieve en mensgerichte zorg. Daarnaast willen alle publieke aanbieders van zorg weten waar ze aan toe zijn. Zíj houden zich aan de geest en de letter van de WTZi, ze keren géén winst uit en ook zij kunnen evengoed efficiënte, effectieve, innovatieve en mensgerichte zorg garanderen.

Zolang de onzekerheid aanhoudt over oogluikend toegestane winstnemingen is het lastig om als regulier ziekenhuis te concurreren en afgewogen te investeren. Daarom, zorgwoordvoerders in het parlement en leden van het nieuw te vormen kabinet: Spreek u uit over het principe van winstuitkering in de zorg. Duik niet langer. Schep een overzichtelijk speelveld waar de regels worden gehandhaafd. En handel daarnaar. In het belang van private investeerders en openbare zorginstellingen.