Open Nederland wint kort geding en behoudt zware eisen voor toegangstesten

Commerciële testbedrijven moeten zich neerleggen bij de toelatingsprocedure voor het toegangstesten zoals opgezet door Stichting Open Nederland. Dat bepaalde de rechtbank Amsterdam vrijdagochtend. Dinsdag spande een groep van zo’n dertig testbedrijven – met zo’n driehonderd teststraten, naar eigen zeggen 80 procent van de markt – een kort geding aan tegen de stichting. De testbedrijven vonden de inschrijving via een zogenaamde open house-procedure oneerlijk, gehaast en niet transparant.

Er staat veel op het spel: iedere partij die zich inschrijft en voldoet aan de voorwaarden van Stichting Open Nederland mag meedoen met het toegangstesten. En dus aanspraak maken op de ruim 900 miljoen euro subsidie die de overheid de komende maanden daarvoor via de stichting opzijzette.

Risico op kruissubsidiëring

Maar de testbedrijven konden zich niet in de voorwaarden vinden, bleek donderdag in de rechtbank. Testlocaties moeten exclusief voor Open Nederland werken, leest een van de voorwaarden. En zodoende moeten de testbedrijven geheel nieuwe teststraten opzetten, terwijl ze nu al veel posten in het land hebben. „De geheel bestaande testinfrastructuur moet in de strijd gegooid worden, in plaats van eerst zelf het wiel opnieuw uit te gaan vinden”, zei de advocaat van de testbedrijven. Dat is „verkwisting van grote sommen gemeenschapsgeld”, stelden de testers.

Met die voorwaarden wil Open Nederland testcapaciteit garanderen en voorkomen dat de verschillende teststromen door elkaar heen lopen. „Dat geeft anders allerlei risico’s op kruissubsidiëring en niet te volgen geldstromen”, reageerde de advocaat van de stichting.

Open Nederland wil met één testbedrijf – of consortium – per veiligheidsregio zakendoen en stelde eisen aan de ICT-infrastructuur, omdat onder meer de CoronaCheck-app gebruikt moest worden om een negatief testbewijs te genereren dat straks toegang verschaft. Die eisen sluiten kleine ondernemers uit, stelden de testbedrijven. En als zij nu niet met toegangstesten mee kunnen komen, kunnen ze straks de tent wel sluiten. De behoefte aan commerciële testen zal door het enorme aanbod van toegangstoetsen straks volledig opdrogen, vrezen ze.

De zware eisen wijzen volgens de testbedrijven in de richting van één partij: Lead Healthcare. Dat bedrijf werkte al met stichting Open Nederland en zou dus een oneerlijk voordeel genieten. Maar dat betrof werkzaamheden in een voorbereidende fase, zo verweerde Open Nederland zich. Lead Healthcare moet zich ook gewoon inschrijven, en kan er net zo goed „uit donderen”.

Hoge ambities

De ambities voor het toegangstesten zijn hoog. Via Open Nederland hopen de ministeries van Onderwijs, Volksgezondheid en Economische Zaken de Nederlandse samenleving sneller meer vrijheid te geven. Op termijn moet via de stichting enorm veel getest worden. In mei hopelijk 400.000 keer per dag – bijna drie keer wat alle GGD’s nu samen per dag doen. De overheid reserveerde daarvoor tot en met augustus 1,1 miljard euro. Oud-commandant der strijdkrachten, generaal buiten dienst Tom Middendorp, trekt de stichting.

Testbedrijven wantrouwen die stichting en wijzen – met een publicatie van Follow the Money in de hand – op het gebrekkige toezicht in de statuten. „De heer Middendorp heeft niet door dat hij voorzitter is van een stichting met zwaar gemankeerde statuten”, zei de advocaat. Die discussie klonk donderdagavond ook tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Toezicht is er wel degelijk, verzekerde demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). „We zetten niet zomaar een miljard over de balk. We doen dat stap voor stap en altijd goed verantwoord.”

Middendorp sprak donderdag in de rechtbank de hoop uit dat veel commerciële testers zich alsnog aanmelden voor het toegangstesten. Ze hebben daarvoor tot vrijdagmiddag de tijd. „Ik doe dit om Nederland te helpen en naar eer en geweten. Ik hoop oprecht dat de eisers met hun kwalificaties ons komen helpen en zich in gaan schrijven. En dat we samen dit probleem gaan tackelen waar de hele maatschappij voor staat.”

Zijn woorden overtuigden Health-CheckCenters, dat 45 teststraten beheert, in ieder geval niet. Het bedrijf liet donderdagavond al weten door het „gebrek aan transparantie” niet mee te doen aan de open house-procedure. „De staat kiest ervoor deze ondernemers, die allen al maanden de schouders eronder zetten om wie dan ook van coronatesten te voorzien, te negeren en enorme sommen geld te gaan verkwisten aan zaken die al beschikbaar zijn”, voegde het bedrijf daar vrijdagochtend aan toe.