‘Spreken met schrijvers hoeft niet saai te zijn’

Ongemak is geen drama, daar zijn interviewers Wilfried de Jong en Ruth Joos het wel over eens. Zondag is de aftrap van hun boekenprogramma Brommer op zee (naar het gelijknamige verhaal van J.M.A. Biesheuvel), waarin vijftig minuten over boeken zal worden gesproken en waarbij De Jong (WdJ) en Joos (RJ) de interviewers zijn. Ze kennen elkaar al een aantal jaar en delen het enthousiasme voor boeken. „Soms belt Wilfried, dan weet ik dat hij in een boekhandel staat om te vertellen wat hij heeft gekocht”, vertelt Joos als we elkaar in Antwerpen spreken. Joos is om 3 uur ’s nachts opgestaan omdat ze op tijd aanwezig moest zijn voor ‘De ochtend’, een programma op de Vlaamse radio dat ze presenteert.

Het nieuwe televisieprogramma komt ruim een jaar nadat de VPRO stopte met het zondagochtendprogramma VPRO Boeken, dat in 2005 begon met Wim Brands als presentator. Na het overlijden van Brands in 2016 waren Jeroen van Kan, Carolina Lo Galbo en Tjitske Mussche de presentatoren van hetzelfde programma. De kijkcijfers hielden niet over en volgens critici was het „radio op tv”. Schrijver Özcan Akyol omschreef het programma in De Wereld Draait Door indertijd als „doodsaai”; Matthijs van Nieuwkerk omschreef het programma in de Volkskrant als „bloedeloos”. De twee nieuwe presentatoren – ook radiomakers – zeggen daarover: „Mensen hebben altijd wel wat, er waren er genoeg die het prachtig vonden. En radio op tv, dat gaan we niet doen. ”

Lees hier een recensie van het oude televisieprogramma VPRO Boeken

Dat de VPRO sinds januari 2020 geen boekenprogramma meer heeft, zat De Jong dwars. Hij belde Stan van Engelen, de hoofdredacteur, en stelde voor om samen met Ruth Joos een programma te maken over boeken. Met Joos was de omroep niet bekend, maar de ontmoeting met de Vlaamse journaliste verliep dusdanig goed dat er niet alleen voor de zomer acht uitzendingen zijn gepland, maar dat ook al zeker is dat het programma na de zomer zal terugkeren.

De VRT zendt het programma net als de VPRO op zondagavond uit. Het idee is dat er elke aflevering twee auteurs worden geïnterviewd. Daarnaast is er ‘het schrijfhok’, waarin Wilfried een boodschap schrijft aan een schrijver die daar tijdens de uitzending op reageert.

In de eerste aflevering worden de Vlaamse auteur en acteur Josse De Pauw en debutant Sofie Lakmaker geïnterviewd (dat in de eerste uitzending evenveel aandacht wordt besteed aan een Vlaamse als een Nederlandse auteur, is toeval). In het hok zit Nelleke Noordervliet. Een langer gesprek over één boek, dat heeft het programma gemeen met de oudere boekenprogramma’s VPRO Boeken en Hier is Adriaan van Dis.

Wat er in ieder geval anders is, is dat er aan de programma’s een leesclub is gekoppeld. Samen met de auteur lezen kijkers een boek en daarna gaan ze erover in gesprek. Vooral online, maar de boekenclub komt ook elke week op tv aan de orde. De Jong en Joos zijn daags voor de aftrap nog zoekend over hoe ze het precies gaan doen.

De leesclub in jullie programma: is het niet ongemakkelijk als een schrijver van de lezers hoort: je boek was afschuwelijk?

RJ: „Ongemak is geen drama. Als een auteur geen zin heeft met lezers te praten, dan hoeft dat niet, maar de meeste auteurs weten het contact met hun lezers naar waarde te schatten.”

WdJ: „Het is bovendien maar één onderdeel. We kamen erachter dat als je twee gesprekken hebt, je al op driekwart van je programma bent. En dat willen we ook. Het moet een intiem programma worden. Ik heb de neiging alles klein te maken, geen publiek, geen overheersende decors.”

CV

Ruth Joos (1976) is radiopresentatrice. Ze begon haar carrière bij de VRT als theaterrecensent, presenteerde het cultuurprogramma Mezzo en had enkele jaren het praatprogramma ‘Joos’. Momenteel presenteert ze om de week ‘De Ochtend’: een dagelijks ochtendprogramma van de VRT op Radio 1. Wilfried de Jong (1957) presenteerde voor de VPRO onder meer Pakhuis De Jong en Holland Sport. Hij was interviewer bij Zomergasten en is één van de vaste presentatoren van Met het Oog op Morgen. Daarnaast is hij schrijver en columnist voor NRC. Brommer op zee is vanaf deze zondag wekelijks te zien op NPO2 om 19.20 uur.

Waarom besloten jullie dit samen te doen?

RJ: „In 2015 had ik Wilfried uitgenodigd in mijn radiostudio om een uurtje vinyl te komen draaien. Ik had het programma ‘Kraakland’, waar het ging om een praatje bij een plaatje. Wilfried had er zin in. Dus ik heb toen een uur geluisterd.”

WdJ: „Ja, als je nu zou vragen: hoe was het interview, dan moet ik tot mijn schande bekennen dat ik vooral zelf ben gaan spreken. Ik deed dat vanuit de drift van de muziek, ik stond voor mijn gevoel in lichterlaaie met de koptelefoon op. Als zij dan haar mond open wilde doen om iets te vragen, zei ik alweer: maar als je nou dit…”

RJ: „Ik had je ook uitgenodigd voor die drift, die wou ik juist horen.”

WdJ: „Ik was wat te zeer op dreef om alles te vertellen, maar zag daar wel hoe goed ze is. Ze straalde uit: kom maar kerel, vertel maar wat je vertellen hebt. Ik dacht daarna: goh, dit is iemand die zichzelf kan wegcijferen, iemand die heel goed kan luisteren en op de juiste momenten de goede vragen weet te stellen. Dan smeed je een band.

„Toen ik in Gent woonde was er een avond waar Ruth de schrijver Peter Verhelst interviewde. Ik zag hoe ze dat deed: goed van toon, slim, belezen. We zijn in die tijd meer gaan praten over journalistiek en we bleken behoorlijk gelijkgestemd en zo zijn we vrienden geworden. Op een gegeven moment bedachten we dat we een keer samen moesten gaan interviewen, desnoods op een terras met vier mensen eromheen.”

RJ: „Dat project op het terras is nu groot uitgevallen. De zin om over boeken te praten werd eigenlijk vergroot door corona. Dat gevoel van elkaar enthousiasmeren willen we overbrengen in het programma.”

WdJ: „Toen we voor het eerst bij de VPRO langskwamen om te praten over een boekenprogramma was dat enthousiasme er ook, en dat zagen ze. We jutten elkaar op. Bij de proefopname met Simone Atangana Bekono kreeg ik wel de ouderwetse deksel op mijn neus van Ruth omdat ik te lang bezig was met het formuleren van mijn vraag. Ruth zei op een gegeven moment: ‘Wilfried, komt er nog een vraag?’”

RJ: „Dat zei ik niet zomaar, ik voelde dat je bezig was de vraag te formuleren. Het was een moeilijke vraag over kleur en diversiteit, dat is ingewikkeld nu, maar hij moest wel gesteld worden, haar boek gaat erover. Ik zou er ook niet uit zijn gekomen, maar zei wel: Wilfried, zeg nou maar gewoon, wat wil je weten.”

WdJ: „Dat hielp enorm.”

Lees ook dit opiniestuk: NPO schrapt VPRO Boeken en ontpopt zich tot sponsor van de achteruitgang

Welke rol hebben jullie straks aan tafel?

RJ: „Het gaat niet om ons, al is het natuurlijk wel zo dat twee interviewers in een programma best een serieuze aanwezigheid is. Dat besef verliezen we beiden niet uit het oog. Aan Wilfried herken ik dat hij echt wil weten wat er nu op tafel ligt en doorvraagt. Als het erop aankomt stelt Wilfried de vraag der vragen. Hij denkt origineel.”

WdJ: „Wat voor ons allebei geldt: jij hebt flux de bouche en ik houd ook wel van spreken, dus we moeten elkaar echt een schop onder de tafel geven om aan te geven dat je soms even je bek moet houden. Het is wel een voordeel dat we allebei radiomakers zijn. Radiomakers zijn doorgaans goede luisteraars.”

RJ: „De voordelen en de nadelen liggen in elkaars verlengde, denk ik. Het kan spannend zijn wat we willen maken, maar omdat de structuur ontbreekt kan het er ook toe leiden dat een gesprek nergens naartoe gaat. Als een interview goed valt, gebeurt er iets. Als het slecht valt, zal de kijker denken: ga je eens focussen.”

WdJ: „Ik interview nu veertig jaar en ik vind het soms nog steeds ingewikkeld om in die hersenpan te komen. Soms denk je te weten hoe het moet en dan blijkt het toch niet te kloppen.”

RJ: „Als je meer risico neemt, kan je er ook vaker naast zitten. Ik hoop dat de opwinding van het willen weten bij de kijker overkomt. Dat we het samen doen is fijn, als interviewer voel ik me soms eenzaam. Ik bel dan na een gesprek wel zeven mensen om te vragen: ‘heb je het gehoord en wat vond je nou? Ik ben toch niet zus geweest of heb zo gedaan?’

Dat klinkt meer als onzekerheid.

RJ: „Nee, wat ik bedoel is: je bereidt samen met een redactie alles voor, maar als het erop aankomt is het aan jou. Dat is eenzaam, tegelijkertijd ben jij degene die het kan en mag doen, en dat is geweldig.”

Als een gesprek niet loopt: wie is er dan verantwoordelijk? De interviewer of de geïnterviewde?

RJ: „De combinatie lijkt me. Het hangt er natuurlijk ook weer vanaf wie je interviewt. Bij schrijvers is dat anders dan bij politici die hun beleid moeten verdedigen.”

WdJ: „Bij een schrijver zoek je toch naar de kern van het boek, van wat hij heeft gemaakt, maar je wil niet het risico lopen dat je zwijgend tegenover de auteur zit te knikken omdat je hem volledig begrijpt. Ik vind het niet erg als er veel niet begrepen wordt, het gaat juist om die zoektocht.”

Özcan Akyol stelde vorig jaar dat de boekenwereld te elitair en dat mensen hun neus op halen voor boeken als die van Lucinda Riley. Wat doen jullie met die kritiek?

RJ: „Zo denken we helemaal niet, dit is wel elitair en dat niet. We gaan uit van mooie boeken.”

Je kan kiezen of je sturend wil zijn of informerend: je kunt bekendere auteurs uitnodigen ook al vind je het boek niet geweldig, of alleen uitgaan van wat je goed vindt.

WdJ: „We overleggen met de redactie, maar ik zou niet meteen gaan voor een gesprek met een schrijver van wie ik het boek niet heel goed vindt”.

RJ: „We zijn niet agenda-driven. Het hoeft niet het perfecte boek te zijn. Iemand die met passie kan vertellen, dat levert een geweldig gesprek op.”

De zin om over boeken te praten werd eigenlijk vergroot door corona Ruth Joos

Een kwestie zoals rondom de vertaling van Amanda Gorman behandelen jullie niet?

RJ: „Als de vertaling er is, dan kan je het daarover hebben, maar het gaat niet om de kwestie an sich.”

Wat doe je met een auteur die het gesprek lam legt met het cliché: de lezer heeft altijd gelijk?

RJ: „Maar dat is toch ook zo? Waarom zou de lezer geen gelijk hebben, en de auteur wel?”

WdJ: „Ook een goeie vraag: heeft u gelijk?”

RJ: „Die vraag wordt bij literatuur veel vaker gesteld. Of je een werk begrepen hebt wordt veel minder gesteld als het gaat om muziek of om schilderkunst. Als ik bij een nummer het gevoel heb dat het over verliefdheid gaat, dan is er niemand die zegt: ‘dat is niet zo, dat mag je er niet bij voelen. Ik heb het gemaakt en het gaat over iets heel anders.’ Je gedachten zijn vrij toch, ongeacht of je nu naar een nummer luistert of een schilderij bekijkt. Waarom zou dat bij boeken anders zijn?”

Ja, gedachten zijn vrij, maar als iemand een prachtig liefdestafereel in Picasso’s ‘Guernica’ ziet, mag je toch wel opmerken dat die het niet helemaal heeft begrepen.

RJ: „Die kans is klein hoor!”

WdJ: „Ik vind het best plezierig als mensen in het theater dat ik heb gemaakt of de boeken die ik heb geschreven heel andere dingen zien dan ik er voor mijn gevoel in heb gestopt. Kunst is niet bedoeld om mensen te dresseren om in dezelfde pas te lopen.”

Zijn er momenten dat jullie bang zijn voor degene die je moet interviewen?

WdJ: „Ik doe het nog steeds in mijn broek! Nee, maar serieus. We hadden het er wel al even over dat we beiden veel ervaring hebben, maar het is toch elke keer afwachten. Ik ging een keer Archie Shepp interviewen, een geweldig saxofonist. Hij trad op in Orléans. Ik reis erheen en ben op tijd in het hotel voor het interviewafspraak. Daar word ik weggestuurd met de mededeling: hij heeft nu geen zin, kom maar na zijn optreden. Ik was er niet echt gerust op, maar na het optreden stond ik in de coulissen op hem te wachten voor het gesprek. Ik stak mijn hand uit en die negeerde hij gewoon. Daarna spraken we wel, maar toen het over muziek ging, wilde hij weten wat ik eigenlijk van muziek afwist: had ik bepaalde boeken over jazz wel gelezen. Dan zit je iemand te interviewen die helemaal niet wil. De schrik dat je geen gesprek hebt, die hou je.”

RJ: „Een interview met publiek erbij kan ook erg zijn. Dan heb je een Engelstalige auteur en die gaat je dan pakken op woorden, terwijl je natuurlijk toch al iemand makkelijker in je eigen taal interviewt. Die auteur antwoordt dan met zinnen als ‘I wouldn’t use that word exactly’. Het moment dat je dan niet meteen een alternatief weet, je je best doet om je vraag anders te formuleren en dat zo’n auteur dan zegt ‘what do you mean exactly?’. Kortom: zo iemand die er totaal geen zin in heeft en je aankijkt met zo’n blik: doe jij eens even wat beter je best. Dat is misschien vermakelijk voor het publiek, maar vreselijk.”

Wat hopen jullie met het programma te bereiken?

RJ: „Ik wil graag dat het boeiende gesprekken zijn en dat het idee verdwijnt dat spreken met schrijvers standaard saaie tv oplevert.”

WdJ: „Oef, dat vind ik een moeilijke vraag. Dat is een enorm scala van dingen. Dat ik dat niet weet kleeft al 63 jaar aan me. Wat ik denk: wat je doet, wordt allemaal ingegeven door nieuwsgierigheid, misschien dat je dat overbrengt. Ja, ik weet het niet.”

RJ: „Nou ja zeg, wat ben je op je hoede om te zeggen wat je met het programma wil bereiken. Volgens mij toch dat de vanzelfsprekendheid waarop wij met elkaar over boeken praten overeind blijft als er camera’s bij staan?”

WdJ: „Ja, we willen straks uitgedaagd worden door het medium, en ik wil gewoon een goed programma over boeken op televisie.”

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven