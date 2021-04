Slobs Reparatiekiosk

Het wemelt van de Winston Churchills, al de hele crisis lang. Strijdvaardig zien ze de pandemie als buitenkansje om de wereld eerlijker, blijer en slimmer te maken. Zelfs De Staat van het Onderwijs, het rapport waarin de Onderwijsinspectie elk jaar opnieuw laat zien hoe miserabel het ervoor staat, ademt die hallelujatoonzetting van Never waste a good crisis!

Er is een „unieke kans”, schrijft de Inspectie, „om de opgelopen achterstand in te lopen en te zorgen voor een duurzaam effect”. Minister Arie Slob (Onderwijs, CU) strooit immers ineens 8,5 miljard uit de helikopter. Daarom: „Maak van de reparatie een renovatie.”

Het bedrieglijke van die slogan is de aanname dat renoveren en repareren in elkaars verlengde zouden liggen. Het tegendeel is waar. Als mijn halve keuken afbrandt, kan ik dat aangrijpen voor een mooie verbouwing. Lekt alleen de kraan, dan vervang ik die. Repareren en renoveren zijn wezenlijk andere processen, met elk volstrekt andere keuzes in bestedingen.

Ook Arie Slob gaat daaraan voorbij. In zijn reacties hamert hij er maar op dat zijn helikoptergeld „echt het keerpunt kan zijn.” Zou het? Dat geld mogen scholen straks naar eigen inzicht inzetten om hun lekkende kranen te vervangen. Of dat te laten doen, door commerciële bijspijkeraars, kekke consultants en hippe zomertrainers. De Rekenkamer maakt zich daar terecht zorgen over: hoe controleer je of dat geld wel naar maatschappelijke doelen gaat?

Levensgroot is de kans dat het precies zo gaat als bij die 150 miljoen die het voortgezet onderwijs naar eigen inzicht mocht uitgeven. De meeste docenten hebben geen flauw idee wat daar mee is gebeurd, onderzocht onderwijsbond AOb. „Er zijn weer gênante hoeveelheden geld blijven hangen in de managementlagen”, aldus een van de geënquêteerden.

Deze maand nog moeten scholen een ‘scan’ maken van de opgelopen coronaschade. Daarna presenteren allerlei knappe onderwijskoppen in mei een ‘menukaart met maatregelen’. Een menukaart! En wat serveren ze dan zoal bij Slobs Reparatiekiosk? Wat dacht u van extra lessen draaien in de zomervakantie, of in het weekend? Allemaal extra betaald! Al kunt u dit uiteraard ook uitbesteden aan ingehuurd extern personeel.

En tijdens het bereiden en verorberen van dit copieuze meergangenmenu mag u als overwerkte en murw-gezoomde leraren en schoolbestuurders ook nog eens lekker met elkaar gaan breinbruisen over ingrijpendere renovaties, want als u terug dacht te gaan naar „de toestand van vóór 2020, dan zijn te veel leerlingen daar niet mee geholpen,” aldus de Inspectie.

Niet? Prop dan die hele kapitaalinjectie maar liever terug de helikopter in. Ga heen met je zomermenu, en zorg ervoor dat de voorziening van het basisvoedsel – rekenen, lezen, schrijven – eindelijk eens op orde komt, structureel.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.