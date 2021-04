Schilderen met een schijnbaar simpele chemische goocheltruc

‘Dit is het canvas waarop we gaan schilderen.” We staan in een lab van het Amsterdamse onderzoeksinstituut Amolf. De zon schijnt naar binnen. Lukas Helmbrecht laat me een klein wit tegeltje zien, ter grootte van een postzegel, dat hij onder een uv-lamp legt. Dan pakt hij een glazen flesje met een kleurloze, doorzichtige vloeistof. Als een goochelaar die laat zien dat hij de boel echt niet bedriegt, houdt Helmbrecht het flesje onder de uv-lamp. „Kijk er gebeurt niets met de inkt.”

Met een pipetje zuigt hij vervolgens wat inkt uit het flesje en druppelt het op het tegeltje. Zodra de kleurloze druppel het witte canvas raakt, licht het fel groen op. Zelfs in het zonnige lab is het duidelijk zichtbaar. Het halfgeleidermateriaal dat het groene licht uitzendt, bestond een seconde eerder nog niet. Het vormde in een razendsnelle chemische reactie die plaatsvond tussen de inkt en het canvas.

Helmbrecht is gepromoveerd op onderzoek naar schilderen met reactieve inkt op een reactief canvas. De nieuwe techniek om halfgeleidermaterialen te maken, genaamd ion exchange lithography, beschrijft Helmbrecht met zijn collega’s in een publicatie die deze week verscheen in Advanced Materials.

Nanokristallen en inkt

Behalve indruk maken op open dagen van het onderzoeksinstituut, heeft ion exchange lithography ook nut. Het biedt een nieuwe manier om halfgeleiders aan te brengen, wat relevant is voor de elektronica-industrie. „In elektronica moeten vaak meerdere materialen, waaronder halfgeleiders, dicht naast elkaar of op elkaar geplaatst worden”, vertelt Amolf-onderzoeker Wim Noorduin, die het onderzoek begeleidde. „Het scherm van je smartphone bestaat bijvoorbeeld uit halfgeleiders tussen lagen met isolerend materiaal.” Nu wordt dit gemaakt door het laag voor laag op te bouwen en tussendoor te etsen om de gewenste halfgeleiderstructuren te maken. Met de reactieve inkt en canvas kunnen dergelijke productieprocessen eenvoudiger. „Het canvas is een isolator. Door de inkt aan te brengen, veranderen we de bovenste laag in een halfgeleider. Zo zit de halfgeleider meteen geïntegreerd in een isolerend materiaal”, zegt Noorduin.

Het halfgeleidermateriaal dat in de demonstratie geproduceerd wordt, is bovendien het veelbelovende perov-skiet, dat gebruikt kan worden in zonnecellen, sensoren en ledlampen. De demonstratie toont een proces genaamd fotoluminescentie, waarbij het perov-skiet groen licht uitzendt doordat het geactiveerd wordt door uv-licht. In de publicatie hebben de onderzoekers ook de led-eigenschappen van het perovskiet getoond door het in te bouwen in een opstelling waarmee er een elektrische stroom door het materiaal gestuurd kan worden.

Hoe werkt de chemische goocheltruc? „Op het canvas hebben we een laagje nanokristallen van loodcarbonaat aangebracht”, vertelt Noorduin. Deze nanokristallen zijn elk duizenden malen kleiner dan de dikte van een haar en vormen een stabiele, elektrisch isolerende laag. Je kunt loodcarbonaat op bijna elk oppervlak smeren, van hout tot aluminium en glas. Dat is geen verrassing; de vroeger veelgebruikte loodverf (loodwit) bestaat uit loodcarbonaat nanokristallen en bindmiddel. „Alleen op iets dat zacht of vervormbaar is, zou het laagje nano-kristal-len kunnen breken”, zegt Helmbrecht. Je brengt het eenvoudig aan, alsof je een muur in de grondverf zet.

Schilderen kan met een pipet, een stift, kwast, spuitbus of stempel

Zodra de grondlaag is aangebracht, kan het ‘schilderen’ met de inkt beginnen. „Dat kan met een pipet, maar ook met een stift, kwast, spuitbus of stempel”, vertelt Noorduin. De stof in de inkt die de chemische reactie veroorzaakt is methyl-ammonium-bromaat. Die reageert met het loodcarbonaat tot halfgeleidermateriaal perov-skiet.

De bijproducten die hierbij ontstaan zijn water, methylamine en CO 2 . „Dit zijn alle drie onschadelijke stoffen die gasvormig zijn of gemakkelijk verdampen zodat ze niet achterblijven op het canvas”, zegt Noorduin. Voor wie zich zorgen maakt over broeikasgas CO 2 : die hoeveelheid is beperkt. „Uit een glas cola komt meer vrij dan bij dit proces.” Waar je wel op moet letten is het eindproduct perov-skiet. Dat kan na gebruik niet zomaar worden weggegooid, omdat het lood bevat, wat schadelijk kan zijn voor mens en milieu.

Oplichtende zee-egel

De techniek ziet er nu redelijk eenvoudig uit. Het enige dat je nodig hebt is een canvas met een laag nano-kristal-len en een manier om de inkt aan te brengen. Bij de demonstratie waren het pipetje en de uv-lamp de meest geavanceerde apparatuur die eraan te pas kwamen. Maar er is jaren gewerkt om de techniek zo simpel te maken. „De meeste tijd zit in het bedenken van het concept”, zegt Noorduin. „Daarna hebben we veel tijd besteed aan het vinden van de juiste inkt en nanokristallen en aan het ontdekken van de beste manier om de laag nanokristallen aan te brengen.”

„De inspiratie voor het onderzoek komt van schelpen en bepaalde gefossiliseerde botten”, vertelt Noorduin. „Die bestaan namelijk uit (kalkachtige) nanokristallen en we vroegen ons af of die een chemische verandering zouden kunnen ondergaan.” Dit idee resulteerde in 2018 in een publicatie over chemische reacties ontwikkeld voor schelpen en het skelet van een zee-egel. „Eerst zetten we het calciumcarbonaat uit het zee-egelskelet om in loodcarbonaat”, vertelt Noorduin. „Daarna verfden we ze met de reactieve inkt. Dit resulteerde erin dat dit biologische materiaal plots groen oplichtte onder uv-licht.”

Het maken van het portret van Marie Curie, met behulp van een stencil en een airbrush. Foto Advanced Materials

Dat de techniek ook op grotere schaal werkt, demonstreerde Helmbrecht door een badkamertegel te bedekken met nanokristallen. Met behulp van een stencil en een airbrush maakte hij een groen oplichtend portret van de natuur- en scheikundige Nobelprijswinnaar Marie Sklodow-ska-Curie. „Zolang de machine waarmee je de inkt aanbrengt groot genoeg is, is er geen grens aan de grootte van het reactieve oppervlak”, zegt Helmbrecht. „De ondergrens wordt bepaald door de grootte van de individuele nanokristallen.” Minuscule patroontjes kun je maken door met een nauwkeurige stempel inkt aan te brengen op een canvas. Omdat de inkt niet uitloopt, leveren druppeltjes van een micrometer groot stipjes op die ook een micrometer groot zijn.

Uitvergrote pixels van perov-skiet, met een onderlinge afstand van 1 micrometer. Foto Advanced Materials

„Dit is heel creatief onderzoek en een veelbelovende techniek”, mailt Joost Reek, hoogleraar scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam en niet betrokken bij het onderzoek. „De combinatie van ion exchange met lithografie is prachtig. Het maakt de techniek eenvoudig om toe te passen en zal het aantal mogelijkheden enorm uitbreiden. Naast toepassingen die esthetisch van aard zijn, kunst, zie ik mogelijkheden voor onder andere het omzetten van zonlicht in energie, en andere opto-elektronische toepassingen.”

Groen, rood of blauw

Door te variëren met het canvas en de inkt kunnen de onderzoekers, naast perov-skiet dat groen licht uitzendt, ook andere materialen maken. „We hebben al inktsoorten ontwikkeld die perov-skieten opleveren die rood of blauw licht uitzenden”, vertelt Noorduin. Die kun je naast elkaar op een canvas schilderen. In theorie is het ook mogelijk om met de juiste canvas-inktcombinatie geleidende materialen, isolatoren of zelfs complexe, geïntegreerde elektronica te maken. „We werken bijvoorbeeld samen met een andere Amolf-onderzoeksgroep die gespecialiseerd is in zonnecellen”, zegt Noorduin. Het groen oplichtende canvasje dat onder een uv-lamp ligt, is slechts het startpunt voor de talrijke toepassingen die de onderzoekers in petto hebben voor de techniek.