Russische cameraman krijgt twee jaar strafkamp voor tweets

Pavel Zelensky, een cameraman uit het team van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, is donderdag in Moskou tot twee jaar strafkamp veroordeeld vanwege twee tweets die hij in oktober verstuurde. In de berichten uitte hij op emotionele wijze zijn verdriet en verontwaardiging naar aanleiding van de zelfverbranding van de Russische journalist Irina Slavina. Zij stak zich vorig najaar voor het gerechtshof van Novgorod in brand na aanhoudende pesterijen vanuit de plaatselijke overheid.

„Ik haat jullie, Poetin, Peskov, Volodin, en anderen die hierachter staan. Jullie kunnen mijn woorden als een aanklacht opvatten, maar jullie klootzakken hebben geen recht van leven”, schreef hij in een van de twee berichten. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken oordeelde dat Zelensky middels zijn tweets had opgeroepen tot extremisme. Hij werd half januari op gewelddadige wijze in zijn woning gearresteerd, vastgezet, en daarna onder huisarrest geplaatst.

Zelensky was werkzaam als cameraman voor het team van de gevangen oppositiepoliticus Navalny. De vader van drie bekende schuld, naar eigen zeggen in de hoop op een lagere straf. De officier van justitie eiste twee jaar en zes maanden, dat werden er twee in een strafkamp. De tweets heeft Zelensky nooit verwijderd.

De Russische mensenrechtenorganisatie Memorial merkte Zelensky eerder dit jaar aan als politiek gevangene. „Zelensky’s hechtenis is onevenredig met betrekking tot de acties waarvan hij wordt beschuldigd en de mate van gevaar voor het publiek die zij vertegenwoordigen”. Eerder dit jaar werd de hoofdredacteur van nieuwswebsite Mediazona, Sergej Smirnov, opgepakt wegens een retweet. Hij had een bericht gedeeld waarin over een demonstratie voor de vrijlating van Navalny.