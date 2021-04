Raúl Castro vertrekt als leider Communistische Partij, einde Castro-tijdperk

Raúl Castro stapt op als leider van de Communistische Partij van Cuba. Hij kondigde zijn besluit aan op de eerste dag van een belangrijk partijcongres in de Cubaanse hoofdstad Havana, meldt persbureau Reuters.

De 89-jarige Castro was sinds 2018 geen president meer, maar had als partijleider nog altijd wel veel formele macht. Hij zei in zijn toespraak voor honderden partijleden dat het tijd is de macht door te geven aan een jongere generatie. Wel stelde hij dat hij nog tot aan zijn dood klaar zal staan om „het vaderland, de revolutie en het socialisme” te verdedigen.

Raúl Castro is de broer van de in 2016 overleden revolutionair Fidel Castro. De broers hadden sinds het einde van de Cubaanse revolutie in 1959 de macht in het land. Raúl Castro was eerder in zijn carrière opperbevelhebber van het leger en minister van Defensie en volgde in 2008 zijn oudere broer op toen diens gezondheid achteruitging.

Wie de opvolger van Castro wordt als partijleider is nog niet bekendgemaakt, maar het zal hoogstwaarschijnlijk de 60-jarige president Miguel Diaz-Canel worden. De Communistische Partij is de enige partij die is toegestaan op Cuba en heeft daarom alle macht. Ondanks een nieuwe grondwet is er in Cuba ook nog altijd geen vrijheid van meningsuiting, vrije markt en vrije pers. Het vertrek van Castro zal volgens waarnemers waarschijnlijk niet leiden tot snelle veranderingen.

Het economisch toch al kwetsbare Cuba heeft het vanwege de coronacrisis extra zwaar. De besmettingen lopen op en de toeristen blijven weg, terwijl zij een van de belangrijkste inkomstenbronnen vormen. Cuba werkt aan twee veelbelovende eigen Cubaanse coronavaccins, maar die zijn nog niet klaar.