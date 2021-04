Partijloze burgemeester in opmars: korpschef Schouten voorgedragen in Alkmaar

De Alkmaarse gemeenteraad heeft Anja Schouten voorgedragen als nieuwe burgemeester. De gemeente heeft donderdagavond bekendgemaakt dat ze Piet Bruinooge opvolgt, die wegens gezondheidsredenen opstapt als burgemeester. Voormalig SP-leider Emile Roemer was waarnemend burgemeester in de stad. De 52-jarige Schouten werkte als korpschef bij de politie Noord-Holland en is geen lid van een politie partij.

Naar verwachting wordt Schouten in juni geïnstalleerd als Alkmaarse burgemeester. Dan zal ze de 26e burgemeester zijn zonder partijpolitieke banden. De partijloze burgemeester is aan een opmars bezig in Nederland; in 2017 waren er nog achttien burgemeesters partijloos of lid van een lokale partij. Dat was toen een verviervoudiging ten opzichte van tien jaar daarvoor.

Er zijn verschillende oorzaken voor de toename van onafhankelijke kandidaten: zij-instromers met verschillende maatschappelijke achtergronden solliciteren naar het ambt en komen op die manier in het openbaar bestuur terecht. Zo werd voormalig radio- en tv-presentator Sjors Fröhlich in november 2019 burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden.

Maastricht is sinds de aanstelling van Annemarie Penn-te Strake in 2015 de grootste stad met een partijloze burgemeester. Penn-te Strake maakte de overstap van justitie naar het gemeentehuis. Het komt ook voor dat een burgemeester zijn partijlidmaatschap opzegt. De Veenendaalse burgemeester Gert-Jan Kats verbrak de banden met de SGP begin dit jaar, omdat hij en de partij „politiek uit elkaar” waren gegroeid. Ook kiezen burgemeesters er soms voor partijloos verder te gaan in een nieuwe gemeente als hun bestaande partij daar lokaal niet actief is.