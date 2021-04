Meer geld lost de problemen niet op

Als de formatie traditioneel was verlopen, waren de heren van het geld allang langs geweest bij de partijen die een nieuw kabinet probeerden te vormen. Ik heb het over Klaas Knot en Pieter Hasekamp van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau, – belangrijke adviseurs van politiek Den Haag als het om de overheidsbegroting gaat. De twee hadden daar afremmende geluiden laten horen.

Want ook al maken ze zich geen zorgen over de staatsschuld, en vinden ze dat de economische steun om corona te doorstaan wat mag kosten, ze vinden níét dat alle remmen los moeten. Ze maken daarbij een groot onderscheid tussen de eenmalige uitgaven aan economische noodsteun en de structurele extra uitgaven die veel partijen in hun verkiezingsprogramma’s opschreven. Die eenmalige uitgaven verhogen de staatsschuld, maar die is ook na deze crisis niet te hoog: rond de 60 procent van het bbp, keurig volgens Europese normen.

Heel anders kijken ze naar extra structurele uitgaven: aan bijvoorbeeld de zorg of de politie. Een nieuw kabinet zou zulke extra uitgaven in principe wel moeten dekken met extra belastingen of bezuinigen elders. In elk geval zodanig dat de staatsschuld niet al te veel verder oploopt. Want, zei het CPB eind maart, wees voorzichtig met je rijk rekenen: een tikje hogere rente maakt de schuldpositie weer volkomen anders.

Juist als er van alles aan de hand is, is blind extra geld geven doodzonde

Nou zijn er allerlei zwaarwegende redenen extra geld uit te geven. Aan het onderwijs bijvoorbeeld, waar de onderwijsinspectie deze week opnieuw een alarmerend rapport over publiceerde. Maar juist als er van alles aan de hand is, is blind extra geld geven doodzonde. Dan is het belang van een heldere analyse extra groot: wat is het probleem en hoe gaan we proberen dat op te lossen?

De Rekenkamer bekritiseerde onlangs de manier waarop het demissionaire kabinet 8,5 miljard euro extra uitgeeft om de corona-achterstanden in het onderwijs op te lossen. Omdat het geld naar duizenden scholen gaat, zijn heldere afspraken nodig, aldus de Rekenkamer. Welke doelen moeten de scholen met het geld bereiken? En hoe rapporteren ze daar eenvoudig en uniform over? Uit eerdere geldinjecties leerde de Rekenkamer dat niet te achterhalen was waar het geld heenging. „Neem de 1,2 miljard euro om de kwaliteit van leraren te verbeteren”, zei Rekenkamer-president Arno Visser begin april in NRC. „Toen de Tweede Kamer vroeg waar dat geld aan was besteed, bleek het niet te achterhalen.”

Dezelfde waarschuwing deed de Rekenkamer in 2015 toen gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg, – ook toen waren er geen afspraken over meten waar het geld heengaat. Het gevolg zien we nu: gemeenten zeggen meer geld nodig te hebben voor de jeugdzorg, maar er zijn ook vermoedens dat er geld verkeerd besteed wordt. De journalisten van Follow the money doen er lezenswaardig onderzoek naar. Tieners met ernstige problemen staan lang op de wachtlijst, terwijl de jeugdzorg aan tieners met lichtere problemen een lucratieve markt is voor durfinvesteerders, schreef NRC half maart.

Je ziet in Den Haag de pendule de afgelopen tien jaar hard heen en weer slingeren, van streng naar empathisch, van zuinig naar ruimhartig. Beide kanten lossen de problemen niet op. Dat kan alleen wezenlijke interesse doen, in de problemen, in de mogelijke oplossingen én in het volgen van hoe beleid daadwerkelijk uitpakt.

