Mediasensatie Lale Gül: wat maakt haar debuutroman zo bijzonder?

Al wekenlang voert ze de Nederlandse bestsellerlijsten aan: schrijfster Lale Gül (1997) met haar autobiografische debuutroman Ik ga leven, over een jonge vrouw in de grote stad die losbreekt uit een streng-islamitisch milieu. Het succes komt met een prijskaartje: Gül ontving doodsbedreigingen en werd verstoten door haar familie. In alle ophef rondom dit boek ging het vooral over het religieuze aspect. Toch vertelt Ik ga leven zoveel meer dan dat. Wat maakt deze roman zo bijzonder? Daarover gaat presentator Michel Krielaars in gesprek met literair redacteur Thomas de Veen en opinieredacteur Lotfi El Hamidi.