Kabinet stemt in met inzet 80 militairen NAVO-missie Afghanistan

Nederland stuurt binnenkort tachtig extra militairen naar Noord-Afghanistan om bij te dragen aan de NAVO-missie in het gebied. Het kabinet besloot vrijdag het eerder deze week geuite NAVO-verzoek om extra militairen in te willigen.

De Nederlandse manschappen moeten tot 11 september bijdragen aan de veiligheid van de NAVO-coalitietroepen. Ook zullen ze waarborgen dat de afbouw van de missie „ordelijk” en het vertrek „veilig” verlopen, aldus het kabinet. De Nederlandse militairen, voornamelijk infanteristen van de Landmacht, zullen gestationeerd zijn in Kamp Marmal in Mazar-e-Sharif in de noordelijke provincie Balkh. Zij komen bovenop de huidige honderdvijftig Nederlandse militairen die er momenteel Afghaanse veiligheidsdiensten trainen en adviseren.

De militairen springen bij omdat de veiligheidssituatie voor NAVO-troepen in Afghanistan naar verwachting verslechtert, aldus de regering. De Taliban zal zich volgens het kabinet vanaf 1 mei mogelijk niet langer aan de afspraak houden om geen NAVO-manschappen aan te vallen.

De Verenigde Staten en de Taliban spraken veertien maanden geleden af dat de buitenlandse troepen in Afghanistan voor 1 mei dit jaar zouden vertrekken, mits aan een aantal voorwaarden zou zijn voldaan. Eerder deze week maakten de VS en de NAVO bekend deze deadline niet te halen en alle troepen terug te trekken vóór 11 september 2021, precies twintig jaar na de terroristische aanval op het World Trade Center in New York die de aanleiding vormde voor de invasie in Afghanistan.