Jan Kloppenburg: ‘Ik heb er alles aan gedaan de dood van Joes minder zinloos te maken’

In het huis van Jan Kloppenburg herinnert veel aan zijn zoon Joes. Een portret, in olieverf, op de gang. Een tekening, in potlood, op zijn werkkamer. Een ingelijste foto van Joes op sinterklaasavond. En in de woonkamer: een soort mini-secretaire met daarin Joes’ laatste paspoort, een aantekenboekje en de portemonnee die hij op zak had in de fatale nacht.

Op 17 augustus 1996, vijfentwintig jaar geleden, stierf Joes Kloppenburg. Tijdens een avondje uit in Amsterdam kreeg hij een reeks karateklappen tegen zijn hoofd van een dronken, razende man. Joes wilde tussenbeide komen toen de man een student stond af te tuigen. Hij was zesentwintig, de maandag erop zou hij beginnen aan een nieuwe baan.

Joes Kloppenburg was het eerste bekende slachtoffer van wat later ‘zinloos geweld’ zou gaan heten. Dat zijn naam een kwart eeuw later nog steeds bij veel mensen bekend zal klinken, is te danken aan zijn vader Jan. Die spande zich jarenlang in om, zoals hij het zelf zegt, „de dood van Joes minder zinloos te maken”. Hij gaf interviews op televisie en in kranten, hield lezingen op scholen en lobbyde in Den Haag voor een schoolvak burgerschap. Rond de eeuwwisseling was hij, tegen wil en dank, uitgegroeid tot een Bekende Nederlander.

Inmiddels is Jan Kloppenburg 83 jaar oud en doet hij het rustiger aan. Maar als de verslaggever hem vraagt of hij een interview wil geven, mailt hij meteen terug: „Aan uw verzoek moet en wil ik gehoor geven.” De reden: komende maandag begint de strafzaak rond de moord op Bas van Wijk, de 24-jarige jongen die vorig jaar zomer op een zwemsteiger in Amsterdam werd doodgeschoten.

Bas en Joes

De overeenkomsten tussen Bas van Wijk en zijn zoon Joes, zegt Jan Kloppenburg, zijn „bizar”. Allebei aardige jongens met veel vrienden, mid-twintigers wier leven net op stoom begon te komen. Allebei afkomstig uit Badhoevedorp, het rustige forensenstadje tussen Amsterdam en Schiphol. En allebei om het leven gebracht toen ze opkwamen voor een ander: Joes Kloppenburg voor een onbekende die werd belaagd, Bas van Wijk – geboren in het jaar dat Joes stierf – voor een vriend die beroofd dreigde te worden van zijn namaak-Rolex. „Het waren twee jongemannen die het hart op de goede plek hadden.”

Toen er vorig jaar na de moord op Van Wijk een stille tocht werd gehouden in Badhoevedorp, twijfelde Jan Kloppenburg geen moment. Hij liep mee, natuurlijk liep hij mee. Ook bood hij zijn hulp aan bij de nabestaanden. „We hadden een afspraak, maar Bas z’n vader belde de avond tevoren af.”

Best jammer, vindt Jan Kloppenburg. Want er is veel dat hij als ervaringsdeskundige met de familie Van Wijk zou kunnen delen. Bijvoorbeeld hoe het is om de verdachte straks in levende lijve te zien, in de rechtszaal. „Ik had de dader graag in de ogen willen kijken, maar die kans heb ik niet gekregen. Hij keek niet op of om.” De moordenaar van Joes – zijn naam noemt Jan Kloppenburg opzettelijk niet – kreeg van de rechter acht jaar cel. „Met aftrek heeft hij uiteindelijk vijf en een kwart jaar vast gezeten. Als hij het nu had gedaan, had hij minstens twaalf jaar gekregen.”

Wat Kloppenburg het moeilijkst vond aan de rechtszaak, is dat de moordenaar „geen enkel besef of berouw toonde over wat hij had aangericht. Het enige wat hij zei was: ‘Ik weet zelf ook niet hoe het gebeurd is.’ Nou, ik wel. Hij was stomdronken die nacht. En al is het nooit officieel vastgesteld, ik ben ervan overtuigd dat hij ook een pilletje op had.”

De familie Kloppenburg – Jan, zijn vrouw en drie dochters – behoorden destijds tot de eerste nabestaanden die in een rechtszaal het woord mochten voeren. „We kregen het verzoek van de rechtbank of we dat wilden. Nou, ik kan je vertellen dat de rechters het nauwelijks droog hielden.”

Inmiddels is het spreekrecht voor nabestaanden en slachtoffers verankerd in de wet, en een vast ritueel in strafzaken. Dat is mede te danken aan de inspanningen van Jan Kloppenburg, die er als lid van de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind actief voor lobbyde bij de politiek.

Positieve actie

Jan Kloppenburg werd geboren in Nederlands-Indië, voor de Tweede Wereldoorlog. Als jongetje bracht hij drie jaar door in een jappenkamp. In Nederland, waar het gezin na de oorlog belandde, bezocht hij de bisschoppelijke colleges in Weert en Roermond en had hij een loopbaan als inkoper, onder meer in de heren-confectie en bij een papierfabriek. Toen Joes werd vermoord, in 1996, was hij net met vervroegd pensioen.

„Ik heb eerst anderhalf jaar nodig gehad om weer energie te krijgen. Dat was echt overleven. Toen ik voelde dat ik er weer iets bij kon doen, realiseerde ik me dat ik, tegen wil en dank, in een unieke positie was gekomen om iets te bereiken. Ik was al behoorlijk veel in de publiciteit geweest. Daardoor kon ik mensen ontmoeten die anderen niet te spreken kregen. Ik wilde mijn trauma omzetten in positieve actie.”

In de jaren erna had Kloppenburg een „fulltime job” aan het levend houden van Joes’ nagedachtenis. Hij ging langs scholen en parochies om te vertellen over de dood van zijn zoon en hoe je zinloos geweld – zelf spreekt hij liever van ‘bezinningsloos geweld’ – kunt voorkomen. Honderden lezingen gaf hij – vooral aan tien- tot vijftienjarigen. „Ik wilde jongelui bewust maken van de risico’s van te veel alcohol of een pilletje. Of ik met mijn boodschap ergens een keer geweld heb voorkomen, weet ik niet.”

Kloppenburg richtte een stichting op: Kappen Nou!, vernoemd naar Joes’ laatste woorden op de avond van zijn dood. Hij ijverde voor een documentatiecentrum over zinloos geweld en maakte plannen voor een keurmerk ‘Goed gastheerschap’, „een soort ANWB-bordje bij de ingang van een café of disco: hier wordt niet te veel gezopen, hier kunt u met een gerust hart uw zoon of dochter naartoe laten gaan”.

Na een jaar of tien moest u stoppen, onder druk van uw familie.

„Ja, ik kreeg steeds meer gedoe aan het thuisfront. Mijn vrouw en dochters zeiden: wij zijn er ook nog. Daar hadden ze ook gelijk in. Ik had zo’n missie dat ik de balans uit het oog was verloren. Ik was voortdurend op pad of zat achter mijn computer te werken. Toen heb ik gekozen voor mijn familie.”

Uw vrouw koos een andere weg, zij wil absoluut niet in de publiciteit. Ze is ook nu bewust de deur uit.

„Ze vindt het niet leuk dat ik dit gesprek hier thuis voer, daarom is ze naar een vriendin toe. Dat moet ik respecteren, al vind ik het jammer omdat haar verhaal er ook toe doet.”

„Zestig procent van de ouders die een kind verliezen, gaan uit elkaar, wist je dat? Wat niemand zich realiseert, is dat er bovenop het verdriet het gevecht voor je relatie komt. Zo’n traumatisch verlies leidt tot spanningen, want mannen en vrouwen gaan er verschillend mee om. Dat begon al heel snel. Als mijn vrouw vreselijk moest huilen en ik op dat moment niet, kreeg ik het verwijt: moet ik het verdriet dan alleen dragen?”

Ooit formuleerde Jan Kloppenburg vijf criteria waaraan een incident moet voldoen om onder de noemer ‘zinloos geweld’ te vallen. De confrontatie moet zich afspelen in de openbare ruimte, het geweld moet eenzijdig zijn en buitensporig, dader en slachtoffer moeten elkaar niet kennen en het slachtoffer moet geen aanleiding hebben gegeven tot de gewelds-uitbarsting.

De dood van Bas van Wijk, vorig jaar zomer, voldoet aan elk van die vijf criteria. Toch viel de term ‘zinloos geweld’ in de berichtgeving niet één keer. Hoewel er nog jaarlijks mensen door geweld op straat en in het uitgaansleven om het leven komen, lijkt het begrip beland te zijn in een uithoek van het collectieve bewustzijn.

Dat komt, zegt Jan Kloppenburg, in de eerste plaats door gebrek aan samenwerking. Na de gewelddadige dood van Joes in Amsterdam, Meindert Tjoelker (Leeuwarden, 1997), Daniël van Cotthem (Vlaardingen, 2000) en René Steegmans (Venlo, 2002) schoten de initiatieven links en rechts uit de grond. „Ik kende op een gegeven moment wel vijftien stichtingen van nabestaanden en slachtoffers. Maar samenwerken lukte niet. Ik heb vele uren besteed aan het bij elkaar brengen van al die stichtingen, maar bij elke vergadering kwamen er minder. Mensen waren bang dat anderen zich met hún koninkrijkje zouden bemoeien.”

Een andere reden, denkt Kloppenburg, is het „verdringingseffect”. Door 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh (2004) raakte de samenleving gepreoccupeerd met islamitisch terrorisme. Tegenover zo’n dreiging viel het probleem van uitgaansgeweld een beetje weg. „En de samenleving raakt ook gewend aan geweld, het is niet meer zo schokkend. Er zijn ook een stuk minder stille tochten tegenwoordig.”

Vindt u dat de maatschappij ten goede is veranderd sinds de dood van uw zoon?

„Helaas wijst niets daarop. Integendeel, het geweld op straat is enorm toegenomen. Ten tijde van Joes uitte het geweld zich in vuistgevechten. Daarna kwam het accent te liggen op messen. En inmiddels beleven we het begin van de derde fase, met schiettuig. Bas van Wijk heeft vier kogels in z’n lichaam gehad. We gaan gewoon Amerika achterna. Knappe vent die dat ontkent.”

Ouders nemen hun verantwoordelijkheid als opvoeder niet, en daarom moeten anderen – wij – een kind missen.

Dat klinkt niet heel hoopvol.

„Nee, dat is erg zorgelijk. Het idee dat die moordenaar van Bas van Wijk naar een zwemstrandje gegaan is, met vrienden, leuk, gezellig – met een geladen pistool op zak... Ik vraag me af: hoe ver ben je dan van de weg af? En waar zijn de ouders?”

Het is even stil. „Weet je wat aan mij knaagt? Ouders nemen hun verantwoordelijkheid als opvoeder niet en daarom moeten anderen – wij – een kind missen. Ik neem de ouders van Joes’ moordenaar ontzettend veel kwalijk, nog steeds. Op de keper beschouwd zelfs méér dan hemzelf, al klinkt dat misschien gek. Zijn vader was al verdwenen toen-ie klein was. Hij leefde met zijn moeder, maar die was hem al op zijn tiende niet meer de baas.”

„Ik vind dat ook een omissie in de Nederlandse rechtspraak. Ouders worden als opvoeder veel te weinig ter verantwoording geroepen. Voor mijn part mogen ze zelfs veroordeeld worden.” Met stemverheffing: „Ze zijn medeschuldig, en niet zo’n beetje ook.”

Zijn geloof in God is Jan Kloppenburg nooit kwijtgeraakt. „Ik ben tot de overtuiging gekomen dat de slechte gevolgen van de vrije wil die de mens van God heeft gekregen, niet aan God zelf toegeschreven kunnen worden. Die gedachte heeft me een heel stuk rust gegeven.”

De naam van Joes wordt nog altijd iedere maand afgeroepen tijdens de mis in de katholieke kerk van Badhoevedorp. „Dat zal zo doorgaan tot mijn vrouw en ik zijn overleden.”

In de Voetboogstraat in Amsterdam, waar Joes stierf, ligt sinds 1997 een gedenktegel met daarboven, in neon, het woord ‘Help’. Even verderop, aan het Singel, werd een paar jaar geleden een brug naar hem vernoemd. En hier in Badhoevedorp verrijst binnenkort, in een nieuwbouwwijk vlak om de hoek, de Joes Kloppenburghof.

Inmiddels gaat er wel eens een dag voorbij dat hij niet aan zijn zoon denkt, zegt Jan Kloppenburg. „Als nabestaanden hebben wij levenslang, daar kun je niet omheen. Maar als ik zou zeggen dat ik nog elke dag aan Joes denk, zou ik liegen. Dat kan ook niet, je moet verder leven.”

Bent u erin geslaagd om de dood van uw zoon minder zinloos te maken?

„Ja, ik heb er alles aan gedaan, tot aan de limiet. Ik mag aannemen dat zijn naam niet meer vergeten zal worden. En ik ken zoveel mensen wier dochter of zoon niet meer genoemd wordt buiten de familiekring. Ik vrees ook dat Bas van Wijk over een paar jaar min of meer vergeten is. Ik hoop dat Joes een beetje symbool kan zijn voor al die andere kinderen die door hetzelfde lot getroffen zijn, maar wier naam je nooit meer hoort.”