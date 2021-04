Jaar cel voor Drents-Groningse windmolenactivisten

De windmolenactivisten Jan H. en Jan Nieboer zijn veroordeeld tot een jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk, vanwege het bedreigen van bedrijven en personen die meewerkten aan de bouw van windmolens. Dat maakte de rechtbank in Assen vrijdag bekend.

Jan H. en Jan Nieboer, (die laatste wil met zijn volledige naam genoemd worden), waren beiden frontman van verzetsgroepen die jaren streden tegen de komst van twee windmolenparken aan de provinciegrens van Groningen en Drenthe. Het verzet begon rond 2010 met protestposters en spandoeken, maar verhardde snel. Lokale aannemers, bestuurders en bedrijven die betrokken waren bij de bouw van de windmolenparken ontvingen dreigbrieven. Daarvan werden er 34 verstuurd. Twee aannemers stopten daarop met hun werkzaamheden.

Ook werd drie keer asbest gedumpt bij bedrijven die meewerkten aan de windparken. Jan H. werd eerder verdacht van directe betrokkenheid bij het dumpen van asbest, waar een maximale gevangenisstraf van 12 jaar voor staat. Maar die verdenking trok het OM in vanwege gebrek aan bewijs.

Het OM eiste voor beiden een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk vanwege de bedreigingen. De rechtbank legde een lagere straf op, omdat beide mannen zijn vrijgesproken van het ophangen van dreigpamfletten. Wel acht de rechter bewezen dat de twee „de drijvende krachten” zijn achter de dreigbrieven.

Afgeluisterde gesprekken

Het was het eerste grootschalige en uiteindelijk meest radicale verzet in Nederland tegen de komst van windmolens. Dat voorzag de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid die in 2018 al waarschuwde voor mogelijk extremisme onder de windmolenactivisten. Even later volgde de eerste asbestdumping.

Vanaf begin 2019 werden H. en Nieboer gevolgd, getapt en afgeluisterd. Om zeven uur ’s ochtends kwamen ze samen bij de McDonalds in Stadskanaal, waar ze volgens het OM over dreigbrieven spraken die op dat moment nog niet waren verstuurd. Bovendien bracht Nieboer een usb-stick naar een drukkerij die dreigpamfletten heeft gedrukt en is DNA van H. gevonden op een dreigbrief en op een tie-wrap, die gevonden werd bij een asbestdumping.

Beide Jannen ontkenden enige betrokkenheid bij de strafbare zaken. Tegen de rechtbank zeiden ze als frontmannen van de actiegroepen veel mensen te kennen en veel te horen, maar niet betrokken te zijn bij de illegale verzetsacties. Na hun aanhouding zijn er geen dreigbrieven meer verstuurd of andere verzetsacties geweest in het gebied.

Het is nog onduidelijk of de twee in hoger beroep gaan.

