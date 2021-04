Twaalf jaar cel en tbs geëist tegen Haagse steker in hoger beroep

Tegen de Syrische vluchteling Malek F., die in 2018 drie willekeurige mensen op straat neerstak in Den Haag, heeft het Openbaar Ministerie vrijdag in hoger beroep twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Justitie verdenkt hem van poging tot moord, zo bleek uit een twee uur durend requisitoir voor het Haagse gerechtshof.

Deskundigen concludeerden dat F. ten tijde van de aanval in een psychose zat en daarom volledig ontoerekeningsvatbaar was. Van een terroristische daad zou aldus geen sprake zijn geweest. In 2019 oordeelde de rechtbank van Schiphol in lijn met die conclusie. F. kreeg tbs met dwangverpleging.

Het Openbaar Ministerie ging tegen het vonnis in hoger beroep. Anders dan de rechtbank acht justitie F. slechts gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar en stelt dat hij niet enkel vanuit een psychose handelde. „Hij heeft weloverwogen een nieuw mes gekocht om ermee te steken”, aldus de advocaat-generaal, geciteerd door persbureau ANP, die de zaak bijwoonde. Zodoende vindt het Openbaar Ministerie dat F. zijn daden hem wel degelijk deels vallen aan te rekenen, waardoor naast tbs een celstraf is geëist.

‘Terrorisme’

Aangezien F. kort na de aanval Allahoe akbar (‘God is de grootste’) riep, werd een terroristisch motief vermoed. Volgens de aanklager was de Syriër weliswaar zeer fanatiek in zijn geloofsbeleving, maar is niet bewezen dat hij terroristische beweegredenen had.

F. stak op Bevrijdingsdag 2018 in de buurt van station Hollands Spoor drie voorbijgangers neer. De slachtoffers raakten zwaargewond, maar overleefden mede door de snelle hulp van omstanders. F. heeft verklaard dat hij die dag een „vreemde vogel” zag die hem de opdracht gaf mensen te steken. Ook zou hij het gevoel hebben gehad dat hij werd achtervolgd door „duivelsaanbidders”.

